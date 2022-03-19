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Sosyal medyadan anlattı! Şoke oldu: Bize doğru mastürbasyon yaptı

19.03.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halley Kate isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlarıyla tatil yaptığı sırada Kate, kendilerini takip eden bir adamın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımda adamın kafenin ortasında mastürbasyon yapması üzerine polise haber verdiklerini ifade etti.

Sosyal medyadan anlattı! Şoke oldu: Bize doğru mastürbasyon yaptı

New York’ta yaşayan Kate ve arkadaşları kısa bir tatil için Miami’e gitti. Tatilde yaşadıkları ilginç bir olayı takipçileriyle paylaşan Kate, sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı. Kate ve arkadaşlarının yaşadığı takip ve taciz durumu sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

“PANTOLONSUZ VE AYAKKABISIZ GİRDİ”

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İsmi açıklanmayan adamın kafeye pantalonsuz ve ayakkabısız geldiğini fark ettiğini söyleyen Kate, “Ellerinin iç çamaşırının içinde olduğunu anladım ama fazla dikkat etmedim. Bizim arkamızda kendi siparişini beklediğini düşündüm. Aradan biraz zaman geçtikten sonra hala aynı yerde durduğunu ve bize bakarak mastürbasyon yaptığını fark ettim. Tam arkamızda duruyor ve bize doğru bakıyordu” dedi.

Dükkanın içinde yaşanan durumdan sonra Kate, önce personele durumu işaret etmeye çalıştı. Kimsenin adamın davranışını fark etmemesi üzerine arkadaşlarıyla beraber dükkanın dışına çıktıklarını dile getirdi. Ancak adam onları takip etmeye devam etti.

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“SOKAKLARDA KOŞTUK”

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Adamın arkadaşları ve kendisini kovaladığını anlatan Kate, “Ben ve arkadaşlarım kafeden uzaklaşamya başladık. Ancak bizi kovaladı ve bir anda kendimizi Miami sokaklarında koşarken buldu. Bir yandan polisi arayıp yardım istedik. Önümüzden bir polis arabası geçtiğini gördük” diye konuştu.

Miami Beach Polisi'ne göre, polis memurları, 27 yaşındaki adamı tutukladı. 27 yaşındaki adam, ahlaksız ve şehvetli davranış, kamu düzenini bozan davranış ve devlet memuruna mukavemet nedeniyle suçlandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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