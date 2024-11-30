Sosyal medyadan canlı yayın açtı! Takipçileri gördüklerine inanamadı: Fenomen "Bu ne hal?" demekten kendilerini alamadılar

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beamori Yurumo, "Burası 26 yaşındaki bekar bir kızın dağınık odası" başlıklı bir sosyal medyadan canlı yayın düzenledi. Canlı yayın sırasında kameranın açısı çöplerle ve yığılmış mobilyalarla dolu bir odayı gösterdi. Bilgisayar masasının üzerine dağılmış sigara izmaritleri bile vardı. Fenomen isim canlı yayın sırasında kapının mobilyalarla kapatılması nedeniyle evden çıkmanın kendisi için zor olduğunu da itiraf etti.

Seyirciler ve hayranları odadaki manzara karşısında şok olmaktan kendilerini alamadı. Yurumo'nun kendisi de birçok karışık eleştirel tepki aldı. Ne kadar süredir temizlik yapmadığını açıklamadı ve neden böyle bir durumda yaşamayı kabul ettiğini de söylemedi.