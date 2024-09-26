Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Duman dedektörünün içinden yüzlerce çıplak fotoğraf çıktı: 2.1 milyon sterlin (95 milyon 742 bin TL) tazminat

MYNET|DIŞ HABERLER Kolombiyalı Kelly Andrade, New York'un Staten Island şehrinde bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışıyordu. Ailenin 4 çocuğuna bakan Andrade, 35 yaşındaki babanın odasındaki duman dedektörünü sık sık ayarladığını ve davaya göre dedektörün 'sürekli olarak yeniden konumlandırıldığını' fark ettiğinde şüphelenmeye başladı. Durumu incelediğinde ise duman dedektörünün içinde bir gizli kamera olduğunu gördü.

Bakıcı patronuna kendisini gizlice görüntülediği için dava açtı ve gizli kamera kayıtlarında çıplak halde 'yüzlerce kayıt' bulunduğu iddia edildi. Baba 24 Mart 2021'de tutuklandı ve yasadışı gözetleme suçlamasıyla yargılandı. Patrona 2 milyon dolar (1,5 milyon sterlin) cezai tazminat ödenmesine karar verdi.