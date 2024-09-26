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  4. Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Duman dedektörünün içinden yüzlerce çıplak fotoğraf çıktı: 2.1 milyon sterlin (95 milyon 742 bin TL) tazminat

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Duman dedektörünün içinden yüzlerce çıplak fotoğraf çıktı: 2.1 milyon sterlin (95 milyon 742 bin TL) tazminat

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.09.2024 11:51
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Kolombiyalı bir bakıcı olan Kelly Andrade, patronunun yatak odasındaki duman dedektörüne gizli kamera yerleştirdiğini korkunç bir şekilde fark ettikten sonra 2 milyon sterlinin üzerinde tazminat kazandı.

Bakıcısının odasına gizli kamera yerleştirdi! Duman dedektörünün içinden yüzlerce çıplak fotoğraf çıktı: 2.1 milyon sterlin (95 milyon 742 bin TL) tazminat

MYNET|DIŞ HABERLER Kolombiyalı Kelly Andrade, New York'un Staten Island şehrinde bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışıyordu. Ailenin 4 çocuğuna bakan Andrade, 35 yaşındaki babanın odasındaki duman dedektörünü sık sık ayarladığını ve davaya göre dedektörün 'sürekli olarak yeniden konumlandırıldığını' fark ettiğinde şüphelenmeye başladı. Durumu incelediğinde ise duman dedektörünün içinde bir gizli kamera olduğunu gördü.

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Bakıcı patronuna kendisini gizlice görüntülediği için dava açtı ve gizli kamera kayıtlarında çıplak halde 'yüzlerce kayıt' bulunduğu iddia edildi. Baba 24 Mart 2021'de tutuklandı ve yasadışı gözetleme suçlamasıyla yargılandı. Patrona 2 milyon dolar (1,5 milyon sterlin) cezai tazminat ödenmesine karar verdi.

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