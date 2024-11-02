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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasıyla kavga eden anneden akılalmaz hareket: Çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimaya oturttu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 11:05
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Çin'de ismi açıklanmayan çift hararetli bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında anne çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimanın üzerine oturttu. Klimanın üzerindeki çocuklar kavgaya tanık olarak korkuyla ağlarken o anlar komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra viral oldu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Kocasıyla kavga eden anneden akılalmaz hareket: Çocuklarını 23. kattaki evlerinin dışında bulunan klimaya oturttu

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya uygulaması olan Douyin'de paylaşılan bir görüntüde eşiyle tartışan bir kadın çocuklarını 23. kattaki dairelerinin penceresinin dışındaki bir klima ünitesine oturttu. Küçük çocukların çığlık sesleri tüm sokakta yankılanırken görüntüleri komşular kaydetti. Görüntülerde küçük kızın ağladığı kardeşinin ise daha sakin bir şekilde pencerenin dışından anne ve babasını izlediği görüldü.

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Anne ve babanın tartışmasının nedenine ilişkin olarak net bir bilgi paylaşılmazken komşulardan birinin durumu polise bildirdiği ifade edildi.

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Çin Kadın ve Çocuk Federasyonu, olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiğini ve çocukların kurtarıldığını, konuyu araştırdıklarını söyledi.

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