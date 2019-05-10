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Sosyal medyadan isim vermeden paylaşmıştı Yargıtay'dan flaş karar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden isim vermeden kendisine hakaret edildiğini ileri süren bir vatandaş mahkemeye başvurdu. Mahkeme, hakaret içerikli ifadelerin davacıya yönelik kullanıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Devreye giren Yargıtay, hakaret içerikli ifadelerle davacının kast edildiğine dikkat çekerek, mahkeme kararını bozdu.

Sosyal medyadan isim vermeden paylaşmıştı Yargıtay'dan flaş karar!

Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalan bir kişi, Twitter üzerinden kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. İnternet yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat isteminde bulundu. Sosyal paylaşım ağı olan Twitter aracılığıyla kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşım yapıldığını, davalı hakkında hakaret nedeniyle kamu davası açıldığını kaydetti.

Davalının Twitter hesabındaki sözlerin kendisi tarafından söylendiğini kabul ettiğini, davalının paylaşımları nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek uğradığı manevi zararın giderilmesi isteminde bulundu. Davalı ise davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme, davalının sarf ettiği sözlerin davacıyı kastederek söylendiği kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi.

'KAST ŞARTLARI OLUŞMUŞTUR'

'Matufiyet' kelimesinin 'yöneliklik, yönelmiş olmaklık' olarak tarif edildiğine dikkat çekilen Yargıtay kararında, özellikle kişilik haklarına saldırı nedeniyle tazminat istemini içeren davalarda söz konusu olan matufiyet şartı, açıkça kanunda yer almamakla birlikte, Yargıtay içtihatlarıyla hukuka girdiği hatırlatıldı. Matufiyet şartının içtihatlarda adı, sanı, kimliği belli olmasa da ona yöneldiği konusunda kuşku bırakmayacak şekilde ithamlara, yönelimlere yer veren ifadeler olarak kabul edildiği vurgulandı.

Matufiyetin yargısal kararlarda yayın ile şeref ve haysiyetine veya özel yaşamına dolayısıyla kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia eden yönünden varlığı aranan önemli bir koşul olarak tarif edildiği dile getirildi.

Yargıtay kararında, "Matufiyetin varlığını kabul için o yayında veya konuşmada, ya kişinin adından açıkça söz edilmesi ya da konumunun, sıfatının gösterilmesi veya bunlardan söz edilmese dahi yayın içeriğinden bu kişinin amaçlandığı, sözlerin ona yönelik olduğunun anlaşılması veya anlaşılabilir olması şartları aranmıştır. Hukuka aykırı eylemde bulunan kişi mağdurun ismini açıkça belirtmemiş veya isnat ettiği fiili üstü kapalı bir biçimde geçiştirmişse, isnadın mahiyetinde ve mağdurun şahsına matufiyetinde tereddüt edilmeyecek derecede karineler varsa, hem isim zikredilmiş, hem de hakaret vaki olmuş sayılır. Davalının sosyal paylaşım ağı Twitter hesabı üzerinden yazdığı ifadelerde, davacının ismini belirtmemiş olmasına rağmen isnatların mahiyetinden davacıyı kastettiği anlaşıldığından somut olayda matufiyet şartı gerçekleşmiştir. O halde, internet yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkin davada matufiyet unsuru gerçekleştiğinden, davalının Twitter paylaşımı değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.Kararın oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yargıtay Twitter mahkeme sosyal medya

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