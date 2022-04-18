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Sosyal medyadan isyan etti! “Yaşıma inandıramıyorum, yalan söylediğimi düşünüyorlar”

18.04.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 yaşındaki büyükanne Claire McGougan, düzenli olarak TikTok'ta yaptığı paylaşımlar sayesinde popüler olmayı başardı. Genç kızlara taş çıkartan görüntüsü nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının yaşına inanmadığını belirten McGougan, büyükanne olduğunu ve çoğu kişinin kendisini yalancılıkla suçladığını dile getirdi.

Sosyal medyadan isyan etti! “Yaşıma inandıramıyorum, yalan söylediğimi düşünüyorlar”

İskoçya’da yaşayan bir TikTok kullanıcısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bir anda fenomen olmayı başardı. 44 yaşındaki sosyal medya kullanıcısı genç görüntüsünün sırlarını paylaşırken kendisinin yaşına inanmayanlar için torunuyla birlikte bir gönderi yayınladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının kendisini yalancılıkla suçlamasının hayal kırıklığı yaşattığını söyleyen McGougan, genç görünmenin özgüvenini arttırdığını dile getirdi.

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“HERHANGİ BİR ESTETİĞİM YOK”

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Kendisinden yaşta küçük erkeklerin mesaj attığını ve yaşını söylediğinde alay ettiğini düşündüklerini anlatan McGougan, “Yüzümde ya da vücudumda herhangi bir estetiğim yok. Sadece TikTok videolarında bazen renkleri düzenlemek için filtreler kullanıyorum. Onun dışında doğalım ve bu görüntüm herkesi hayran bırakıyor. Büyükanneyim ama çocuğum yaşındaki erkekler benimle sevgili olmak istiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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