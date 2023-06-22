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Sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekmişti... Paw Guards üyesi gözaltına alındı!

22.06.2023 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı. B.A. isimli şüpheli hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu işlemekten işlem başlatıldı. Emniyete götürülen zanlının adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekmişti... Paw Guards üyesi gözaltına alındı!

Sosyal medyada, sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi gözaltına alındı.

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen B.A. isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. (AA)

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