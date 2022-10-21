Sosyal medyadan tepki toplamıştı! Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte yaşları 3 ila 4 arasında değişen bir grup öğrenciye şaka yapmak isteyen kreş çalışanları tepkilerin odağına yerleşmişti. Scream (Çığlık) filmindeki korku maskesiyle küçük çocukların üzerine yürüyerek onları kovalayan ve bu anları çeken kreş çalışanları çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Her birinin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

TÜM ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARTTI

Kreş sahibi Sheila Sanders yerel basına yaptığı açıklamada, olayı sosyal medyada popüler olan videoyu gördüğünde öğrendiğini ve olaya karışan tüm kadınları kovduğunu da sözlerine ekledi. Kreş çalışanlarının işten çıkarttıktan sonra velilerin kendisine destek olduğunu ifade eden Sanders, çocuklarda bu durum yarattığı travma nedeniyle özür diledi.



