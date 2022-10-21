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Sosyal medyadan tepki toplamıştı! Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu

21.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cadılar Bayramı’nın kutlamak için Scream (Çığlık) maskesi takarak küçük çocukları korkutan ve bu anları çekerek sosyal medyadan paylaşan kreş çalışanlarının cezası belli oldu. Kreş çalışanları S.M., O. K., J.N ve S.S’un her birinin ağır çocuk istismarı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyeletinde bir kreşte yaşları 3 ila 4 arasında değişen bir grup öğrenciye şaka yapmak isteyen kreş çalışanları tepkilerin odağına yerleşmişti. Scream (Çığlık) filmindeki korku maskesiyle küçük çocukların üzerine yürüyerek onları kovalayan ve bu anları çeken kreş çalışanları çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Her birinin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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TÜM ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARTTI

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Kreş sahibi Sheila Sanders yerel basına yaptığı açıklamada, olayı sosyal medyada popüler olan videoyu gördüğünde öğrendiğini ve olaya karışan tüm kadınları kovduğunu da sözlerine ekledi. Kreş çalışanlarının işten çıkarttıktan sonra velilerin kendisine destek olduğunu ifade eden Sanders, çocuklarda bu durum yarattığı travma nedeniyle özür diledi.

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Amerika kreş

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