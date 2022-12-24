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İhanet adım adım güvenlik kamerasına yansıdı! Sevgilisinin yanından kalkıp arkasını döndüğü anda arkadaşı öptü

24.12.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Bir kafeye ait olduğu düşünülen güvenlik kamerası görüntüleri ihaneti anbean kaydetti. Yanından kalkarak arkasını dönen adamın sevgilisi ve arkadaşı tarafından ihanete uğradığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Güvenlik kamerasına yansıyan söz konusu görüntülerde bir ekranın karşısında duran bir arkadaş grubu dikketleri çekti. Sevgilisinin yanından kalkarak ekrana doğru hareket eden adamın arkasından dönen ihanet olayı sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ÜSTELİK BİR KEZ DE DEĞİL

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Görüntülerde adamın arkasını dönmesini fırsat bilen arkadaşı sevgilisine yaklaşarak dudağın öptü. Adam bir kez daha arkasını döndüğünde yeniden sevgilisini öpen arkadaşı çevredekilerin şaşkın bakışlarını topladı. Sonrasında ise hiçbir şeyden haberi olmayan adam ve arkadaşı birbirlerine sarılarak sevinmeye başladı.

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sosyal medya ihanet

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