‘Sosyal medyanın en esnek kadını’ olarak tanınan Yaela Vonk, toplum içinde esnemenin kendisini özgürleştirdiğini söyledi

Lahey’de yaşayan Kraliyet Bale Konservatuarı'nda eğitim gören Vonk, esneme becerilerini gösterdiği sosyal medya hesabı sayesinde dünyanın dört bir yanından takipçilere ulaştı. 37 yaşındaki model, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların yanında kamuya açık alanlarda esneme egzersizleri yaptığını ve sınırları zorlamayı sevdiğini söyledi.

Vonk, “Yapabileceğim her yere uzanmayı seviyorum. Bir parkta, mağazada, süpermarkette ve sahilde... Her yerde esneme egzersizlerimi yapabilirim” diye konuştu. Özellikle geçtiğimiz aylarda kamuya açık bir alanda yaptığı egzersiz sayesinde Vonk, trafiğin kilitlenmesine neden olmuştu. Bir yaya geçidinde esneme hareketleri yaptığını ifade eden Vonk, “Yola devam edebilmek için egzersizimi bitirmemi beklemek zorunda kalan arabaları görmek heyecan vericiydi” dedi.

“NE KADAR İNSAN OLURSA O KADAR HEYECAN VERİCİ”

İnsanların ona bakmasından zevk aldığını belirten Vonk, “Temiz havada nefes alırken esnemek harika ve aynı zamanda canlanmış hissettiriyor. Ben esnerken insanların bana bakmasından zevk alıyorum. Sanırım biraz teşhirciyim. Etrafımda ne kadar çok insan olursa, benim için o kadar heyecan verici.” ifadelerini kullandı.

Kendisini izleyen insanlardan genel olarak olumlu yorumlar aldığını belirten Vonk, “Bazen insanlar eşleriyle beraber beni izlemeye geliyorlar. Eşlerinin bakmak istediğine emin olsam da ikili ilişkilerde biraz garip bir durum yaratıyor. Bazen güldüklerini duyuyorum ama yine de izlemeye devam ediyorlar. İnsanlar beni gördüklerinde fotoğraf ya da video çekiyor.” dedi.



