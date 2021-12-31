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Büyük beden çekimlerinin sırrını paylaştı! Dolguları yerleştirdiğini itiraf etti

31.12.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok fenomeni Karoline Bjornelykke, büyük beden moda çekimlerinin sırrını paylaştı. Moda markalarının çekimlerinin perde arkasındaki gerçeği paylaşan Bjornelykke, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Büyük beden çekimlerinin sırrını paylaştı! Dolguları yerleştirdiğini itiraf etti

TikTok fenomeni Karoline Bjornelykke, modelleme endüstrisinden bir sır paylaştı. Norveç'te yaşayan model kıvrımlarını belirgin hale getirmek için büyük beden moda çekimleri sırasında çıkartılabilen dolgularla vücut hatlarını yeniden yarattığını dile getirdi. 38 beden olmasına rağmen dolgu maddeleri sayesinde büyük beden moda çekimlerine katıldığını belirten model, çekimler sırasında kullandıkları hileyi sosyal medya hesabından paylaştı.

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GERÇEKÇİ OLMAYAN STANDARTLAR YARATILIYOR

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Beden ölçülerinde değişiklikler yapıldığını belirten model, moda dünyasında gerçekçi olmayan standart güzellik algısının yaratıldığını anlattı. Güzel modelin kariyerine dair paylaştığı ipucu sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medya kullancıları kariyeri hakkında açık konuştuğu için modele teşekkür etti. Kullanıcılardan biri modelin paylaşımına, “Bu yıllardır devam eden bir hile. Işık tutmana çok sevindim” sözleriyle destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
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