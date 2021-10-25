Sosyal medyanın gerçek olmadığını savundu! En doğal halini çekinmeden paylaştı

Sosyal medya fenomeni olan Karina Irby sık sık bedenlerin doğal haliyle daha güzel olduğunu savunan paylaşımlar yapıyor. Fazla kiloları nedeniyle yıllarca sert eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Irby, sosyal medyanın güzellik tabularını yıkmak için adım attı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların filtre ve photoshop sayesinde düzenlenmiş gerçeği yansıtmayan pozlardan oluştuğunu söyleyen Irby, bikinlili fotoğraflarını paylaştı. Göbek bölgesindeki yağlardan dolayı bikini giymeyeceğini söyleyenlere inat Irby en doğal ve photoshopsuz halini gösterdi.

“KENDİMİ SEVMEM ZAMAN ALDI”

Herkesin düz bir karın ve sıfır beden ölçülerine sahip olmasının mümkün olmadığını savunan Irby, durumu yıllar içinde kabul ettiğini dile getirdi. Kendisini sevdiğini vurgulayan Irby, “Fazla kilolarım hakkında endişelenmek için kesinlikle çok zaman harcadım. Artık kendime sevgi gösteriyorum ve takdir ediyorum” dedi.

Doğru ışık, poz ve açı sayesinde herkesin kendisinin en mükemmel halinin fotoğrafını çekebileceğini savunan Irby, kusursuz güzellik algısını yıkmak için sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor. Güzellik tabularının herkesi tek tip insana dönüştürdüğünü belirten Irby, doğal güzelliğin en değerli hazine olduğunu söyledi.



