Sosyal medyanın gerçekliği yansıtmadığını göstermek için en doğal halini paylaştı

TikTok yıldızı Rikki, 'sosyal medyanın sahte olduğunun kanıtı' başlıklı bir paylaşım yaptı ve sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların önceki ve sonraki hallerini göstererek genellikle ne kadar 'mükemmel' düzenlendiğini vurguladı. Beden pozitifliği savunucusu olan Rikki Sandhuu, insanların photoshop ve filtreye ihtiyaç duymadan paylaşımlarını yapabilmesi gerektiğini söyledi.

“İLHAM VERİCİ”

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum Sandhuu’nun paylaşımını pek çok sosyal medya kullanıcısı ilham verici buldu. Kullanıcıların birçoğu cesur olduğunu söylerken kimileri ise filtre ve photoshop kullanan kişilerin bunları açıklamaktan çekindiğini belirtti. Bir kullanıcı, "Bu beni daha normal hissettiriyor, teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanımına dair yapılan araştırmalar yaklaşık 10 kişiden dördünün her çevrimiçi paylaşımlarında alay edildiklerini ve üçte birinin fiziksel görünümleri için hedef alındığını söylüyor.



