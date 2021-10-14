Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyanın gerçekliği yansıtmadığını göstermek için en doğal halini paylaştı

Sosyal medyanın gerçekliği yansıtmadığını göstermek için en doğal halini paylaştı

14.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok yıldızı Rikki Sandhuu, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını takipçilerine göstermek için en doğal halini paylaştı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını yayınlayan Sandhuu, sonrasında ise bu pozu photoshop ve filtreleri kullanarak tamamen değiştirdi. Fenomen ismin paylaşımı sıra sürede binlerce kişi tarafından görüntülendi.

Sosyal medyanın gerçekliği yansıtmadığını göstermek için en doğal halini paylaştı

TikTok yıldızı Rikki, 'sosyal medyanın sahte olduğunun kanıtı' başlıklı bir paylaşım yaptı ve sadece iki gün içinde bir milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların önceki ve sonraki hallerini göstererek genellikle ne kadar 'mükemmel' düzenlendiğini vurguladı. Beden pozitifliği savunucusu olan Rikki Sandhuu, insanların photoshop ve filtreye ihtiyaç duymadan paylaşımlarını yapabilmesi gerektiğini söyledi.

Vücut pozitifliği savunucusu olan Emily Jones, sosyal medyanın kalıplarını alt üst etti! “Kendinizi sevin”Vücut pozitifliği savunucusu olan Emily Jones, sosyal medyanın kalıplarını alt üst etti! “Kendinizi sevin”

“İLHAM VERİCİ”

sosyal medya

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum Sandhuu’nun paylaşımını pek çok sosyal medya kullanıcısı ilham verici buldu. Kullanıcıların birçoğu cesur olduğunu söylerken kimileri ise filtre ve photoshop kullanan kişilerin bunları açıklamaktan çekindiğini belirtti. Bir kullanıcı, "Bu beni daha normal hissettiriyor, teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Sosyal medya kullanımına dair yapılan araştırmalar yaklaşık 10 kişiden dördünün her çevrimiçi paylaşımlarında alay edildiklerini ve üçte birinin fiziksel görünümleri için hedef alındığını söylüyor.

Beden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan ettiBeden pozitifliği savunucusu Clara Dao, göğüs ölçüleriyle dalga geçenlere isyan etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermiştiTarihin en meşhur kıyamet kehaneti! İlk kahin olarak ünlenen William Miller, kıyametin tarihini vermişti
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...

İnanamayacaksınız! Arı sokmasından cinsel zevk...

Athena'nın silüeti! Tanrıça’ya sunulan hediyeler bulundu

Athena'nın silüeti! Tanrıça’ya sunulan hediyeler bulundu

Christopher Nolan’ın son filmi! Başrolü belli oldu

Christopher Nolan’ın son filmi! Başrolü belli oldu

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

Yamyamlıktan krallığa! İlk ve son imparator olarak tarihe geçti

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Binlerce dolarlık çıplak fotoğraflarını ücretsiz paylaşıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Filme ilham oldu! Kurbanlarına öyle şeyler yaptı ki...

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Fabrika işçiliğinden fenomenliğe! Ağzını bile açmıyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Yanlış zile basınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.