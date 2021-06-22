Sosyal medyanın güzellik klişeleriyle dalga geçen komedyen: Celeste Baber

Avusturalya’nın komedi kraliçesi olarak bilinen Celeste Barber, birebir olarak canlandırdığı Instagram fotoğraflarıyla, sosyal medyanın aslında ne kadar sanal ve gerçeklik taşımayan bir dünya olduğuna işaret ediyor.

2015 yılında başlattığı meydan okuma ile dikkatleri üzerine çeken Barber’in takipçisi kısa sürede 8.1 milyona ulaştı.

Komedyenin başlattığı akımda yaptığı tek şey ise ünlü isimlerin fotoğraflarını yeniden yorumlamaktı. Ancak paylaşımları viral oldu ve takipçileri ondan daha fazla taklit fotoğrafı istemeye başladı.

Celeste Barber, ünlülerin hayranı olmanın yanlış bir yönü olmadığını vurgularken canlandırdıkları güzellik algılarının gerçek olmadığını net bir şekilde gözler önüne serdi.



