Sosyal medyanın 'internetçi abisi' Taylan Yıldız'ın o paylaşımı gündem oldu! "Bir tarafta onlar, bir tarafta biz"

Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi sonrası neredeyse her şeye gelen aşırı zamlar, vatandaşın belini bükmüş durumda. Birçok kişi yaşadığı geçim sıkıntısını borçlanarak çözmeye çalışsa da her geçen gün daha da eksiye geçtiğini fark edemiyor.

"BİR TARAFTA ONLAR, BİR TARAFTA BİZ"

Ülkenin büyük çoğunluğunun durumu böyleyken bir kesim ise bu sorunlardan bihaber.

Özellikle lüks mekanlarda yenilen bir akşam yemeğinin fiyatı bazı yerlerde asgari ücreti bile geçebiliyor.

Sadece bir öğün yemeğin fiyatının bile asgari ücreti yakalayabildiği durumda, sosyal medyada 'internetçi abi' olarak tanınan Taylan Yıldız da bir vale şirketinin fiyatlarının yazılı olduğu kağıdı paylaştı.

Fotoğrafta 12-24 saatlik vale ücretinin 2 bin 400 lira olduğu görülürken Yıldız bu duruma tepkisiz kalmayarak, "Bir tarafta valeye 2400 TL verenler. Bir tarafta biz." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDEN SONRA İYİ PARTİ'DEN AYRILMIŞTI

14 Mayıs tarihindeki genel seçimlerdeki mağlubiyetten sonra X'ten açıklama yapan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti" diyerek bir video paylaşmıştı.

"Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.





