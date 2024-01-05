Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sosyal medyanın 'internetçi abisi' Taylan Yıldız'ın o paylaşımı gündem oldu! "Bir tarafta onlar, bir tarafta biz"

    Sosyal medyanın 'internetçi abisi' Taylan Yıldız'ın o paylaşımı gündem oldu! "Bir tarafta onlar, bir tarafta biz"

    05.01.2024 11:22 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'internetçi abi' adıyla tanınan ve kurucusu İYİ Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa eden Taylan Yıldız'ın paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız'ın 2 bin 400 lira olan bir vale ücretini paylaştığı fotoğrafa, "Bir tarafta valeye 2400 TL verenler. Bir tarafta biz." notunu düştü.

    Asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi sonrası neredeyse her şeye gelen aşırı zamlar, vatandaşın belini bükmüş durumda. Birçok kişi yaşadığı geçim sıkıntısını borçlanarak çözmeye çalışsa da her geçen gün daha da eksiye geçtiğini fark edemiyor.

    "BİR TARAFTA ONLAR, BİR TARAFTA BİZ"

    Ülkenin büyük çoğunluğunun durumu böyleyken bir kesim ise bu sorunlardan bihaber.

    Özellikle lüks mekanlarda yenilen bir akşam yemeğinin fiyatı bazı yerlerde asgari ücreti bile geçebiliyor.

    Sadece bir öğün yemeğin fiyatının bile asgari ücreti yakalayabildiği durumda, sosyal medyada 'internetçi abi' olarak tanınan Taylan Yıldız da bir vale şirketinin fiyatlarının yazılı olduğu kağıdı paylaştı.

    Fotoğrafta 12-24 saatlik vale ücretinin 2 bin 400 lira olduğu görülürken Yıldız bu duruma tepkisiz kalmayarak, "Bir tarafta valeye 2400 TL verenler. Bir tarafta biz." ifadelerini kullandı.

    SEÇİMLERDEN SONRA İYİ PARTİ'DEN AYRILMIŞTI

    14 Mayıs tarihindeki genel seçimlerdeki mağlubiyetten sonra X'ten açıklama yapan Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti" diyerek bir video paylaşmıştı.

    "Sebebi kişisel değil, sistemsel" diyen Yıldız, "Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    New York metrosunda panik! İki tren birbirine girdi: 300 yolcu taşıyordu!New York metrosunda panik! İki tren birbirine girdi: 300 yolcu taşıyordu!
    Konya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulunduKonya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulundu
    Biontech hakkında çarpıcı iddia!Biontech hakkında çarpıcı iddia!
    Anahtar Kelimeler:
    İYİ Parti Vale taylan yıldız
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

    Onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi! Aracına savaş uçağı tankeri düştü: 1 milyonluk aracına 440 bin lira bedel biçtiler

    Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

    Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Lüks villasının tadilatını yapan işçiler şikayetçi oldu: Canımızı zor kurtardık

    Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

    Fatih Portakal AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı! "Gönülsüz ama emir demiri keser"

    Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

    Lüks sitenin otoparkına pusu kurup, iş insanını vurdu!

    Biontech hakkında çarpıcı iddia!

    Biontech hakkında çarpıcı iddia!

    Konya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulundu

    Konya'da 2,5 milyon yaşında buzul bulundu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.