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Sosyal medyanın kusursuz güzellik anlayışını yıktı! Saniyeler içinde çekilen pozlarıyla sahteliği savundu

15.12.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Georgie Clarke, sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu. Photoshop ve filtrelerle herkesin kusursuz güzellik anlayışına hizmet ettiğini belirten Clarke, beden pozitfliğini savunuyor. Her vücudun normal olduğunu göstermek isteyen Clarke, en doğal halini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyanın kusursuz güzellik anlayışını yıktı! Saniyeler içinde çekilen pozlarıyla sahteliği savundu

Fenomen isim Georgie Clarke, sosyal medyada görünen mükemmel fotoğrafların her zaman gerçek olmadığını göstermek için çaba gösteriyor. Kendini sevme gurusu olarak sosyal medyada paylaşım yapan Clarke, açı, ışık ve doğru pozla fark yaratılabildiğini göstermek için saniyeler içinde çekilen fotoğraflarını yayınladı. Londra’da yaşayan Clarke, 650 bin takipçisine vücut pozitifliğini anlatan bir gönderi yayınladı.

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SOSYAL MEDYA İÇİN HERKES BAMBAŞKA POZ VERİYOR

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Sosyal medyada kullanıcıların en iyi versiyonlarını sunduğunu ifade eden Clarke gönderisine, “1 dakika arayla çekildi. Solda poz veriyorum, sağda ise rahatım. İki görüntüde güzel ve bence paylaşılmayı hak ediyor. Bu karşılaştırma size her halinizle güzel olduğunuzu anlatmak için paylaşmayı uygun gördüm” notunu ekledi.

Sosyal medyada mükemmel poza ulaşmak için Clarke ipuçlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Clarke, “En iyi ışığı bul, en gurur verici açıyı bul, biraz gergin dur, parmak uçlarında yüksel, karnını içeri çek ve nefesini tut” dedi.

“GERÇEK BENLİĞİMİ GÖSTERİYOR”

Doğal hali ve poz verdiği anları yan yana sosyal medyadan paylaşmanın kendisi için önemli olduğunu dile getiren Clarke, “Her iki fotoğrafta sosyal medyamda yer alıyor. Çünkü her iki fotoğrafın da gerçek benliğimi gösterdiğime inanıyorum. Güzel görüntüler yaratabilmek istiyorum ama aynı zamanda size 'mükemmel görüntülerin' arkasındaki gerçeği ve gerçekliği göstermek istiyorum. İşte gerçeklik kontrolünüz. Normal bedenlerinizi normalleştirin” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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