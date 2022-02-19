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Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! İç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerine gösterdi

19.02.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çeken fenomen Nelly London, binlerce takipçisine kusursuz güzellik olmadığını gösterdi. Doğru ışık, açık, poz ve filtreler sayesinde sosyal medyada güzellik algısının yaratıldığını söyleyen London, iç çamaşırlı pozlarıyla vücudunu değiştirebildiğini gösterdi.

Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! İç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerine gösterdi

Sosyal medyada son dönemde filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde kusursuz güzellik algısı etkili olmaya başladı. Takip ettikleri fenomen ve ünlü isimler gibi gözükmek isteyen kullanıcılar doğal hallerini paylaşma konusunda daha özgüvensiz hareket etme noktasına geldi. Beden pozitifliği savunucusu olan Nelly London ise sosyal medyadaki görüntülerin tamamen gerçeği yansıtmadığını takipçilerine gösterdi.

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TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

sosyal medya1

Herkesin kolayca kullanabileceği bir düzenleme aracı sayesinde London, bir resmi değiştirmenin saniyeler içinde yapılabileceğini savundu. London, uygulama sayesinde göğüslerinin boyutunu büyüttü ve kalçalarındaki çatlakları yok etti. İki görsel arasındaki farkları gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. London’a cesur bir şekilde bu paylaşımı yaptığı için teşekkür etmeyi ihmal etmeyen kullanıcılar, sosyal medyanın gerçeklik algısı üzerindeki etkilerini de eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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