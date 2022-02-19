Sosyal medyanın sahte olduğunu savundu! İç çamaşırlı pozlarıyla takipçilerine gösterdi

Sosyal medyada son dönemde filtre ve photoshop uygulamaları sayesinde kusursuz güzellik algısı etkili olmaya başladı. Takip ettikleri fenomen ve ünlü isimler gibi gözükmek isteyen kullanıcılar doğal hallerini paylaşma konusunda daha özgüvensiz hareket etme noktasına geldi. Beden pozitifliği savunucusu olan Nelly London ise sosyal medyadaki görüntülerin tamamen gerçeği yansıtmadığını takipçilerine gösterdi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Herkesin kolayca kullanabileceği bir düzenleme aracı sayesinde London, bir resmi değiştirmenin saniyeler içinde yapılabileceğini savundu. London, uygulama sayesinde göğüslerinin boyutunu büyüttü ve kalçalarındaki çatlakları yok etti. İki görsel arasındaki farkları gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. London’a cesur bir şekilde bu paylaşımı yaptığı için teşekkür etmeyi ihmal etmeyen kullanıcılar, sosyal medyanın gerçeklik algısı üzerindeki etkilerini de eleştirdi.



