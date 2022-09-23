Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bikinili pozuyla nefesleri kesti

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yaz aylarındaki bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not almıştı. Geçtiğimiz aylarda aylık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak tepki çeken Malkova, yaz aylarının bitmesine rağmen bikinili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak fenomen isim pembe ve mavi kareli bikini takımıyla ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınladı.

SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

Yaz tatilinde popüler turizm lokasyonlarını ziyaret eden Malkova, bu kez de ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaştı. Yetişkin film yıldızı gönderisine “Tik” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.



