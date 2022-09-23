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Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bikinili pozuyla nefesleri kesti

23.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyanın sınırlarını zorlayan cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 11 milyon Instagram takipçisi bulunan Malkova, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Tatil pozlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Malkova, yaz aylarının bitmesine rağmen bikinili pozlarından vazgeçmedi.

Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Yetişkin film yıldızı Mia Malkova bikinili pozuyla nefesleri kesti

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkova, yaz aylarındaki bikinili pozlarıyla takipçilerinden tam not almıştı. Geçtiğimiz aylarda aylık kazancının 2.2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) olduğunu açıklayarak tepki çeken Malkova, yaz aylarının bitmesine rağmen bikinili paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak fenomen isim pembe ve mavi kareli bikini takımıyla ayna karşısında çekilen bir selfiesini yayınladı.

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SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

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Yaz tatilinde popüler turizm lokasyonlarını ziyaret eden Malkova, bu kez de ayna karşısında çekilen bir pozunu paylaştı. Yetişkin film yıldızı gönderisine “Tik” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken fotoğraf kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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