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Bu nasıl gelenek? Damat ve gelinin düğündeki hareketi konukları şaşkına çevirdi

21.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada dünyanın pek çok noktasında yapılan düğünlerdeki ilginç görüntüler paylaşılmaya devam ediyor. Düğünlerde gelin ve damadın yaptığı ilginç hareketlere bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde damadın gelinin gelinliğinin içinden bacak bandını çıkarttığı anlar tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir düğün videosunda damat ve gelin konukların şaşkın bakışları altında ilginç bir performans sergiledi. Dans pistinin ortasına yerleştirilen bir sandalyeye oturan gelin gelinliğinin eteğini açtı. Bu sırada damat elleri arkadan bağlı bir şekilde gelinliğinin içine doğru kafasını sokmaya başladı. Ardından ise gelinin bacağında bulunan bandı ağzına aldı ve herkesin gözü önünde sallamaya başladı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇ ÇAMAŞIRI ZANNETTİ

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Gelin ve damadın adı açıklanmazken söz konusu düğünün yapıldığı yere ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları damadın gelinin iç çamaşırını çıkarttığını zannetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne yaptıkları anlamak için defalarca izledim. Ben iç çamaşırı sandım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu nasıl gelenek?” diyere duruma tepki gösterdi.

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