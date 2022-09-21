Bu nasıl gelenek? Damat ve gelinin düğündeki hareketi konukları şaşkına çevirdi

Sosyal medyada kısa sürede popüler olan bir düğün videosunda damat ve gelin konukların şaşkın bakışları altında ilginç bir performans sergiledi. Dans pistinin ortasına yerleştirilen bir sandalyeye oturan gelin gelinliğinin eteğini açtı. Bu sırada damat elleri arkadan bağlı bir şekilde gelinliğinin içine doğru kafasını sokmaya başladı. Ardından ise gelinin bacağında bulunan bandı ağzına aldı ve herkesin gözü önünde sallamaya başladı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İÇ ÇAMAŞIRI ZANNETTİ

Gelin ve damadın adı açıklanmazken söz konusu düğünün yapıldığı yere ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları damadın gelinin iç çamaşırını çıkarttığını zannetti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne yaptıkları anlamak için defalarca izledim. Ben iç çamaşırı sandım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Bu nasıl gelenek?” diyere duruma tepki gösterdi.



