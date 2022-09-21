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Sosyal medyanın sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak yüz bakımı yaptı

21.09.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celebrity Skin Talk ve Acne Uncovered programlarının yaratıcısı ve sunucusu olan Scott McGlynn takipçileriyle ilginç bir güzellik trendini paylaştı. 35 yaşındaki fenomen isim yüzdeki lekeler ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak için kullanabilecek basit bir güzellik tüyosunu paylaştı. McGlynn’ın paylaştığı güzellik trendi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken tartışmanın da fitilini ateşledi. Çünkü McGlynn’in güzellik tüyosunda seks oyuncağı kullanılması gerekiyordu.

Sosyal medyanın sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak yüz bakımı yaptı

Celebrity Skin Talk ve Acne Uncovered'ın sunucusu ve yaratıcısı olarak tanınan Scott McGlynn, geçtiğimiz günlerde Instagram sayfasında güzellik tüyosunu paylaştı. 35 yaşındaki fenomen isim 260 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabında cildin daha genç görünmesi için titreşimli bir seks oyuncağıyla yapılan yüz bakım rutinini adım adım anlatan bir video yayınladı. Fenomen isim küçük titreşimli cihazların cilde uygulandığında kan dolaşımını uyardığını ve bunun cilt bakım ürünlerinin performansını artırmaya yol açabileceğini söyledi. McGlynn’in paylaşımı kısa sürede tepkileri de beraberinde getirdi.

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Seks oyuncağının titreşimlerinin cildi güçlendiren ve ince çizgilerin görünümünü azaltan bir etkisi olduğunu dile getiren McGlynn gönderisine, “Ucuz yüz germe işlemi. Sonik titreşim kan dolaşımını ve lenfatik drenajı uyarır, toksinleri temizler ve cilt bakım ürünlerinizin performansını artırır. Plus, cilt dokunuzu iyileştirmeye, gözenekleri en aza indirmeye, lekeleri temizlemeye ve ince çizgileri ve kırışıklıkları iyileştirmeye yardımcı olur” notunu ekledi.

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Scott McGlynn’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni va yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Aman Tanrım beni utandırıyorsunuz” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu daha önce nasıl düşünemedim. Bu dahice” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çok ilginç. Kesinlikle deneyeceğim” dedi

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tiktok güzellik
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