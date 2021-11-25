Sosyal medyanın yeni akımı! Havalı görünmek için göz altı torbaları ve morluklarını makyajla yaratıyorlar

Birçok kişi yorgun görüntüden kurtulmak için makyaj yapmayı tercih eder. Hatta yorgun görünmelerine neden olan göz altı halkalarından kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Hatta yaşlanmaya birlikte oluşan kırışıklık ve cilt lekelerinden kurtulmak için pahalı kozmetik ürünlerine yönelir. Ancak sosyal medyanın yeni akımı bu algının tam tersini savunuyor.

Havalı göründüğü için TikTok’taki kullanıcılar koyu ve göz altı halkaları oluşturmak için makyaj kullanıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarda kullanıcılar rujdan kapatıcıya kadar çeşitli makyaj ürünlerini göz altındaki yorgun görüntüyü elde etmek için tercih ediyor.

KULLANICILAR ŞAŞIRDI

Sara Carstens isimli sosyal medya kullanıcısı trendi uygulayan ilk kişilerden biriydi. İnsanlar bu görüntünün artık trend olmasına şaşırdı. Kullanıcılar yıllardır kapatmak için uzun uğraşlar verdikleri görüntünün popüler olmasına sevindiklerini söyledi. Carstens gönderisine bir kullanıcı, “Bana yıllardır saklamaya çalıştığım en büyük güvensizliğimin şimdi çekici olduğunu mu söylüyorsun? Ben sadece buna mutlu olurum” yorumunu yaptı. Göz altı torbaları nedeniyle güvensizlik ve mutsuzluk yaşadıklarını itiraf eden kullanıcılar yeni akımı önce şaşkınlık sonrasında ise sevinçle karşıladı.



