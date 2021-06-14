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Sosyal medyanın yeni fenomenleri! Aralarındaki 37 yaşa rağmen ölümsüz bir aşk yaşadıklarını iddia eden çift sosyal medyada gündem oldu

14.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Aşkın yaşı yoktur’ sözüne mutlaka bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Aralarındaki yaş farkına inat mutlu bir şekilde ilişkilerini sürdüren pek çok kişiye tanıklık dahi etmişsinizdir. Sizlere bugün tam da böyle bir hikaye anlatacağız. Sosyal medyada 23 yaşındaki Leo ve 60 yaşındaki sevgilisi son zamanlarda en çok izlenen çiftlerden biri haline geldi.

Sosyal medyanın yeni fenomenleri! Aralarındaki 37 yaşa rağmen ölümsüz bir aşk yaşadıklarını iddia eden çift sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın popülerleşmesiyle beraber fenomen çiftlerde sosyal medyanın gündemine yerleşmeye başladı. Aşklarını sosyal medyada yaşayan, birbirinden eğlenceli ve romantik paylaşımlara imza atan çiftlerin takipçileri büyük bir hızla arttı. Bu çiftlerden bir tanesi de 23 yaşındaki Leo ve 60 yaşındaki sevgilisi olarak karşımıza çıktı. Aralarındaki 37 yıllık yaş farkına rağmen birbirlerini çok sevdiklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Çevrelerinden, hatta sosyal medya kullanıcılarından kötü yorumlar almalarına rağmen ailelerinin bu aşkı onayladığını ifade ediyorlar.

23 yaşındaki Leo, kendilerine olumsuz eleştiri yapanları umursamadıklarını belirterek “Yaş farkımız nedeniyle çoğu insan olumsuz yorum yapıyor ama bu bizim hayatımız. Acımasız eleştiriler aşkımıza engel olamayacak çünkü bizim aşkımız ölümsüz” ifadelerini kullandı.

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