Sosyal medyanın yeni fenomenleri! Aralarındaki 37 yaşa rağmen ölümsüz bir aşk yaşadıklarını iddia eden çift sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın popülerleşmesiyle beraber fenomen çiftlerde sosyal medyanın gündemine yerleşmeye başladı. Aşklarını sosyal medyada yaşayan, birbirinden eğlenceli ve romantik paylaşımlara imza atan çiftlerin takipçileri büyük bir hızla arttı. Bu çiftlerden bir tanesi de 23 yaşındaki Leo ve 60 yaşındaki sevgilisi olarak karşımıza çıktı. Aralarındaki 37 yıllık yaş farkına rağmen birbirlerini çok sevdiklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Çevrelerinden, hatta sosyal medya kullanıcılarından kötü yorumlar almalarına rağmen ailelerinin bu aşkı onayladığını ifade ediyorlar.

23 yaşındaki Leo, kendilerine olumsuz eleştiri yapanları umursamadıklarını belirterek “Yaş farkımız nedeniyle çoğu insan olumsuz yorum yapıyor ama bu bizim hayatımız. Acımasız eleştiriler aşkımıza engel olamayacak çünkü bizim aşkımız ölümsüz” ifadelerini kullandı.



