Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Transparan kıyafetler akımı yükseliyor

Daha küçük bikini altları, ters göğüs dekoltesi, alt giyimde iç çamaşırı çizgisinin belli edilmesi 2020 yılının moda trendlerinden sadece birkaçıydı. Sosyal medyada yayılan bu trendler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından benimsendi. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte yeni bir akım daha ortaya çıktı. Transparan kıyafetleri sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık. Sizler için son moda akımını araştırdık.

Geçtiğimiz aylarda herkesin dolabında mutlaka çıtçıtlı tanga body formundaki üstler yerini aldı. Özellikle yüksek bel altlarla birlikte kombinlenen bu parçalar kalça bölgesindeki pencere şeklinde dekolteleri ile uzun bir süre konuşuldu. 17.5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, çıtçıtlı body ve transparan kıyafet modasını birleştiren fotoğrafıyla sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

DANTELLE BİRLEŞTİRDİ

Transparan görünümlerin sadece tül kıyafetlerle yakalandığını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü ünlü model Abby Dowse, hem şık hem de seksi olmanın sırrını takipçileriyle paylaştı. Klasik dantel görüntüsündeki tulumunu transparan detaylarla taçlandıran Dowse, sosyal medyanın yeni trendini kendisine göre yorumlamayı başardı.



