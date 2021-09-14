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Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Transparan kıyafetler akımı yükseliyor

14.09.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gündelik hayat içinde daha geniş yer bulması alışkanlıkların değişmesine neden oluyor. Akıllı telefonların ve sosyal medya uygulamalarının hayat damarlarından biri haline gelmesi akımların tüm dünyada yayılmasına yardımcı oluyor. Bir anda popülerleşen akımlar kısa sürede moda oluyor. Son dönemde sosyal medyada transparan kıyafet akımı başladı.

Sosyal medyanın yeni trendi hızla yayılıyor! Transparan kıyafetler akımı yükseliyor

Daha küçük bikini altları, ters göğüs dekoltesi, alt giyimde iç çamaşırı çizgisinin belli edilmesi 2020 yılının moda trendlerinden sadece birkaçıydı. Sosyal medyada yayılan bu trendler kısa sürede milyonlarca kişi tarafından benimsendi. Yaz aylarının sona ermesiyle birlikte yeni bir akım daha ortaya çıktı. Transparan kıyafetleri sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin üzerinde görmeye başladık. Sizler için son moda akımını araştırdık.

demi rose

Geçtiğimiz aylarda herkesin dolabında mutlaka çıtçıtlı tanga body formundaki üstler yerini aldı. Özellikle yüksek bel altlarla birlikte kombinlenen bu parçalar kalça bölgesindeki pencere şeklinde dekolteleri ile uzun bir süre konuşuldu. 17.5 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, çıtçıtlı body ve transparan kıyafet modasını birleştiren fotoğrafıyla sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

DANTELLE BİRLEŞTİRDİ

dantel

Transparan görünümlerin sadece tül kıyafetlerle yakalandığını düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü ünlü model Abby Dowse, hem şık hem de seksi olmanın sırrını takipçileriyle paylaştı. Klasik dantel görüntüsündeki tulumunu transparan detaylarla taçlandıran Dowse, sosyal medyanın yeni trendini kendisine göre yorumlamayı başardı.

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sosyal medya
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