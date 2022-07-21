Sosyal medyayı ikiye bölen Süper Mario! Aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor? Yanıtı detayda saklı

Süper Mario yıllar sonra sosyal medya nedeniyle tekrar gündeme geldi. Bunun nedeni kullanıcılar arasında hızla yayılan Süper Mario'dan alınmış bir görüntü oldu. Görüntü nedeniyle kullanıcılar birbirlerine "Süper Mario aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?" sorusunu sordu. Ancak sosyal medya kullanıcıları verdikleri cevaplarla birlikte tam anlamıyla ikiye bölündü. Kimileri Süper Mario'nun aşağı indiğini, kimileri ise yukarı çıktığını söyledi. Böylece yeni bir optik illüzyon tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.

SÜPER MARIO'DAN ALINAN GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Sosyal medyayı Süper Mario çıkmazına sokan görüntü, 1989 tarihli "The Super Mario Bros Super Show" çizgi filmine ait. Görüntüde Süper Mario'nun merdivenlerde koştuğu görüldü. Ancak hareketsiz görüntüde Mario'nun merdivenlerden aşağıya mı yoksa yukarıya doğru mu koştuğu pek anlaşılamazken, kullanıcılar kendi tahminlerini paylaştı.

BEŞ SANİYE İÇİNDE ÇÖZEBİLENLER...

İngiliz medyası ise, Süper Mario'nun merdivenlerde hangi yöne koştuğunu beş saniye içinde çözebilenlerin en yüksek IQ'ya sahip olduğunu öne sürdü.

SÜPER MARIO'DAKİ CEVAP DETAYDA SAKLI!

Süper Mario görüntüsündeki cevap, aslında Mario'nun ayaklarında gizli. Çözmek için bir ipucuna ihtiyacınız varsa, sol ayağına bakmanız yeterli oluyor. Ayağın pozisyonu, Mario'nun aslında merdivenlerden yukarı çıktığı anlamına geliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise bu cevaptan pek de memnun kalmayarak, aşağı doğru indiğinden emin olmayı sürdürüyor. Bir kullanıcı verdiği cevaptan emin olduğunu söylerken, başka bir kullanıcı ise hala belirli bir sahnede yine de aşağı iniyor gibi göründüğü görüşünde.