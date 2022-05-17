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Sosyetik güzel Dila Tarkan hamilelik pozunu paylaştı! "Seni de göbekli gördük ya"

17.05.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 ay önce Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturan sosyetik güzel Dila Tarkan'dan hamilelik pozu geldi. Fenomen ismin bikinisiyle deniz kenarında çekildiği karnı burnunda pozuna binlerce beğeni gelirken, ünlü isimlerden de yorum yağdı.

Sosyetik güzel Dila Tarkan hamilelik pozunu paylaştı! "Seni de göbekli gördük ya"

Şimdilerde 5 aylık hamile olduğu bilinen Dila Tarkan'dan karnı burnunda bir paylaşım geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olan 28 yaşındaki Tarkan, tatil sezonunu açtı.

DİLA TARKAN'IN HAMİLELİK POZU OLAY OLDU!

Sosyal medyada bulunan Instagram hesabında 307 bin takipçiye sahip olan ve geçtiğimiz aylarda Dağhan Doğruer ile hayatını birleştiren ismin, karnı burnunda fotoğrafına beğeni yağdı.

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ŞEYMA SUBAŞI VE ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Binlerce takipçi sosyetik güzelin paylaşımına kayıtsız kalmazken; Şeyma Subaşı, Aylin Çetinkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerden de yorum geldi.

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"SENİ DE GÖBEKLİ GÖRDÜK YA..."

Tarkan'ın paylaşımına "Aşırı tatlı bi hamiş oldun Dila", "Sağlıkla kucağınıza alın" gibi yorumlar gelirken, bir takipçinin ise "Seni de göbekli gördük ya… Allah bebeğimizden razı olsun." yorumunda bulunması dikkat çekti.

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