Sosyetik güzel Yasemin Özilhan fit vücudu ve bikinili halleriyle dudak ısırttı!

İlk olarak dönemine damgasını vuran Doktorlar adlı dizide Ela karakterine hayat vermesiyle ekranlarda görmeye alıştığımız Yasemin Özilhan, geçtiğimiz hafta ailesi ile tatil sezonunu açarak soluğu Göcek'te aldı. Özilhan ailesi, Göcek’te tekne tatiline devam ederken objektiflere takıldı. 2 çocuk annesi Özilhan, güneşin tadını çıkarırken fiziğiyle göz doldurdu.

Yasemin Özilhan fit vücuduyla düşman çatlattı!

Tatil sezonu geçtiğimiz haftalarda açan cemiyet hayatının gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün kızı Ela ile kano turu yaparken görüntülendi.

Fit vücuduyla göz kamaştırdı Kano yaptığı esnada bikinili görüntülenen iki çocuk annesi Özilhan, fit vücuduyla dikkat çekti.

Tatil için Göcek'i tercih ettiler Tatil için Göcek'i tercih eden Özilhan ailesi geçtiğimiz haftalarda tekne turu ile tatillerine başlamışlardı.

Mor gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı Tekne ile tatilin tadını çıkaran sosyetik güzelin giydiği mor tonlarındaki gömlek merak uyandırmıştı. Giyim ve kuşamıyla bir ikon olan Özilhan'ın gömleğinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Gömleğini hiç çıkarmadı Herkes güneşin tadını çıkarırken Yasemin Özilhan'ın 460 euro (4 bin 700 TL) fiyatındaki gömleğini kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında hiç çıkarmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Şampiyonluğu eşiyle böyle kutladı Önceki gün Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan da maçı tribünden izledi.