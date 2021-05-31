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  4. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan fit vücudu ve bikinili halleriyle dudak ısırttı!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan fit vücudu ve bikinili halleriyle dudak ısırttı!

31.05.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden oyuncu Yasemin Özilhan, geçtiğimiz haftalarda tatil sezonunu açmıştı. Ünlü oyuncu, eşi İzzet Özilhan ve çocuklarıyla Göcek’te tekne tatiline devam ediyor. Son olarak küçük kızı Ela'yla kanoya binerken görüntülenen Özilhan, fit vücuduyla dudak ısırttı.

İlk olarak dönemine damgasını vuran Doktorlar adlı dizide Ela karakterine hayat vermesiyle ekranlarda görmeye alıştığımız Yasemin Özilhan, geçtiğimiz hafta ailesi ile tatil sezonunu açarak soluğu Göcek'te aldı. Özilhan ailesi, Göcek’te tekne tatiline devam ederken objektiflere takıldı. 2 çocuk annesi Özilhan, güneşin tadını çıkarırken fiziğiyle göz doldurdu.

Yasemin Özilhan fit vücuduyla düşman çatlattı!

Tatil sezonu geçtiğimiz haftalarda açan cemiyet hayatının gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün kızı Ela ile kano turu yaparken görüntülendi.

Fit vücuduyla göz kamaştırdı

Fit vücuduyla göz kamaştırdı
Kano yaptığı esnada bikinili görüntülenen iki çocuk annesi Özilhan, fit vücuduyla dikkat çekti.

Tatil için Göcek'i tercih ettiler

Tatil için Göcek'i tercih ettiler
Tatil için Göcek'i tercih eden Özilhan ailesi geçtiğimiz haftalarda tekne turu ile tatillerine başlamışlardı.

Mor gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Mor gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı
Tekne ile tatilin tadını çıkaran sosyetik güzelin giydiği mor tonlarındaki gömlek merak uyandırmıştı. Giyim ve kuşamıyla bir ikon olan Özilhan'ın gömleğinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Gömleğini hiç çıkarmadı

Gömleğini hiç çıkarmadı
Herkes güneşin tadını çıkarırken Yasemin Özilhan'ın 460 euro (4 bin 700 TL) fiyatındaki gömleğini kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında hiç çıkarmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Şampiyonluğu eşiyle böyle kutladı

Şampiyonluğu eşiyle böyle kutladı
Önceki gün Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan da maçı tribünden izledi.
Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonu olmasından sonra büyük coşku yaşayan Özilhan, karşılaşma sonrası mutluluğunu eşiyle paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
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