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  4. Şovun bir parçası zannettiler! Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Şovun bir parçası zannettiler! Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

26.08.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki bir sirkte 16 yaşındaki bir ayı şov sırada aniden eğitmenine saldırdı. Eklem ağrılarıyla mücadele ettiği ifade edilen ayı seyircilerinin gözünün önünde hayvan bakıcısı olarak çalışan adama saldırdı ve onun dakikalarca dövdü. Olay diğer sirk çalışanlarının müdahale etmesiyle sona erdi ve saldırgan ayı sakinleştirildi.

Şovun bir parçası zannettiler! Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı

Rusya’da bir sirkte yaşanan olay ülkenin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sirk şovu sırada gösteri yapan ayı aniden eğitmenine saldırdı. Ayının saldırısının sonrasındaki şoku atlatan eğitmen kaçmak isterken seyirciler tarafından çekilen görüntülerde ayının adamın peşinden gittiği ve onu yakalayarak dövdüğü kaydedildi.

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BÜYÜK PANİK YAŞANDI

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Eğitmenin çabası hayvanı durdurmaya yetmeyince devreye diğer sirk çalışanları girdi. Boz ayıyı sakinleştirmek için sirk çalışanlarının bazıları elektrikli bir cihaz kullandı. Sirk yetkilileri başlangıçta, ayının seyircilerde yanıp sönen ışıklardan ürktüğünü söyledi. Ancak eğitmeni daha sonra saldırının depresif hayvanın eklem ağrısından kaynaklandığını söyledi. Ayı tarafından yere yatırılan antrenörün yaralandığı anlaşıldı, ancak yerel basına durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

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Rusya'nın kuzeydoğusundaki Olonets kasabasındaki üzücü sahneyi filme çeken 27 yaşındaki bir anne Galina Gurieva şunları söyledi: “Dizlerim hala titriyor. İlk başta herkes bunun bir senaryo olduğunu düşündü. Fakat eğitmenin ayıyı teklemeye başlaması ve şok cihazının ortaya çıkmasıyla büyük bir panik başladı. İnsanlar ayağa kalkıp çıkışa koştu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya boz ayı hayvanat bahçesi sirk
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