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  4. Soygun yapmak için girdikleri dükkanda acıkan hırsızlar yemek siparişi verdi! Paket servis sonlarını getirdi

Soygun yapmak için girdikleri dükkanda acıkan hırsızlar yemek siparişi verdi! Paket servis sonlarını getirdi

17.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Sheffield şehri film sahnelerini aratmayacak bir soyguna imza atıldı. 22 yaşındaki Musfer Jabbar, Andrew Coy,Shabaz Ismail ve Andrew Cross soygun için bir silah dükkanına girdi. Soygun sırasında karnı acıkan Musfer Jabber, silah dükkanının telefonundan yerel bir restorana yemek siparişi verdi. Polisin kayıtlarına takılan telefon görüşmesi hırsızların sonu oldu.

Soygun yapmak için girdikleri dükkanda acıkan hırsızlar yemek siparişi verdi! Paket servis sonlarını getirdi

İngiltere’nin Sheffield şehrindeki bir silah dükkanı dört hırsızın hedefi oldu. Yorkshire Live'ın haberine göre, 22 yaşındaki Musfer Jabbar ve üç arkadaşı, Sheffield'deki bir silah dükkanını soydular ve genç adam acıkınca soygun yaptığı dükkanın telefonundan yerel bir paket servisi aramaya karar verdi. Diğer hırsızlar çaldıkları eşyaları kiraladıkları bir kamyonete yüklerken Jabbar suç mahallinde kaldı ve yerel bir restorandan iki hamburger sipariş etti. Jabbar restorana saklandıkları adresi verince hırsızlar polis tarafından anında yakalandı.

ADRESLERİ ANINDA TESPİT EDİLDİ

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Şaşkına çeviren hırsızlık olayına ilişkin olarak bir polis sözcüsü, “22 yaşındaki “22 yaşındaki İsmail ve 22 yaşındaki Jabbar dükkanda kaldı. Soruşturmalar ve güvenlik kamerası görüntüleri Jabbar’ın bir telefon görüşmesi yaptığını gösterdi. Telefon kontrolleri yerel bir paket servise iki hamburger sipariş verdiğini doğruladı ve kısa sürede hırsızların adresi tespit edildi” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere hırsızlık

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