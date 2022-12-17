Soygun yapmak için girdikleri dükkanda acıkan hırsızlar yemek siparişi verdi! Paket servis sonlarını getirdi

İngiltere’nin Sheffield şehrindeki bir silah dükkanı dört hırsızın hedefi oldu. Yorkshire Live'ın haberine göre, 22 yaşındaki Musfer Jabbar ve üç arkadaşı, Sheffield'deki bir silah dükkanını soydular ve genç adam acıkınca soygun yaptığı dükkanın telefonundan yerel bir paket servisi aramaya karar verdi. Diğer hırsızlar çaldıkları eşyaları kiraladıkları bir kamyonete yüklerken Jabbar suç mahallinde kaldı ve yerel bir restorandan iki hamburger sipariş etti. Jabbar restorana saklandıkları adresi verince hırsızlar polis tarafından anında yakalandı.

ADRESLERİ ANINDA TESPİT EDİLDİ

Şaşkına çeviren hırsızlık olayına ilişkin olarak bir polis sözcüsü, “22 yaşındaki “22 yaşındaki İsmail ve 22 yaşındaki Jabbar dükkanda kaldı. Soruşturmalar ve güvenlik kamerası görüntüleri Jabbar’ın bir telefon görüşmesi yaptığını gösterdi. Telefon kontrolleri yerel bir paket servise iki hamburger sipariş verdiğini doğruladı ve kısa sürede hırsızların adresi tespit edildi” ifadelerini kullandı.