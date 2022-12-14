Sevgilisinin annesinden akıl almaz talep! ''Oğlum sadece doğum gününde seni aldatabilir mi?''

Tiktok'ta 'chronicallychill' kullanıcı adıyla bilinen Chantel isimli genç kadın, eski bir sevgilisinin doğum gününde yaşadığı garip deneyeimi anlattı. O zamanlar Chantel 15, sevgilisi ise 17 yaşının sonlarındaydı. Onun 18. yaş günü için annesi, annesinin erkek arkadaşı ve Chantel ile bir akşam yemeği organize etmişlerdi. Yemekten sonra ise bi kulübe gidip eğleneceklerdi ve Chantel henüz 18 yaşına gelmediği için onlara katılamayacaktı ama bu durumda bir sorun görmüyordu.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ancak yemek boyunca konu hep kulüp deneyimi oldu. Tam da artık rahatsız edici olmaya başladığı noktada sevgilisinin Chantel'e bunun tam bir kulüp deneyimi olmasıyla ilgili ne düşündüğünü sordu ve ona ''Kulüpte kızlarla flört etmesini sorun eder misin?'' diye sordu. Chantel şaşırdı ve elbette sorun edeceğini ve bir çift olduklarını söyledi.

UZLAŞMA TEKLİFİNE İNANAMADI

Chantel durumu öyle garipsedi ki, sevgilisinin o an, ailesinin yanında ondan ayrılmak istediğini ve bu yüzden böyle davrandığını düşündü. Ancak yanılmıştı ve ayrılmak gibi bir niyeti yoktu. Aksine, annesi ve sevgilisi ona inanamaz gözlerle baktılar ve uzlaşmak için yeni bir teklifle geldiler. Annesi Chantel'e "Sadece doğum günü için seni kulüpte aldatamaz mı?" diye sordu.

ÜSTÜNE BİR DE AZARLADI

Genç kadın buna inanamasa da ricalarının gece boyunca devam ettiğini ve daha sonra erkek arkadaşının kendisini annesinin önünde "utandırdığı" için onu azarladığını söyledi. Hikayesini son bir notla bitiren Chantel “Onun zaten beni pek çok kez aldattığını bilmenizi isterim. Bundan sonra da beni aldatmaya devam etti, bu yüzden kulüpler için benden izin almaya neden bu kadar kararlı olduğunu anlamıyorum.'' diye konuştu.