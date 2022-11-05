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Soygunlardan bahseden muhabir tam da o an soyuldu! Hırsız koşarak değil 'uçarak' uzaklaştı

05.11.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili'de bir muhabirin canlı yayın esnasında soyulduğu anlar gündem oldu. Artan hırsızlıklarla ilgili canlı yayın yaparken kapkaç mağduru olan genç adam, ne olduğunu şaşırdı. Ancak daha şaşırtıcı olan kapkaçı yapanın kim olduğuydu.

Muhabir Nicolas Krumm, Şili'de artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yapıyordu. Genç adam, tam da o esnada kendisi hırsızlık mağduru oldu. Ancak Krumm bir hamlede bulunana kadar hırsız çoktan 'uçarak' uzaklaşmıştı.

O ESNADA OLANLAR OLDU

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Yayın sırasında Krumm'ın omzuna bir kuş kondu. Durumu fark eden genç muhabir, kuşun görüntüde olduğundan emin olmak için kameramana işaret verdi. Tam da o esnada olanlar oldu.

ANINDA KAPIP KAÇTI

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Sevimli kuş o sırada muhabirin kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı. Krumm, olup bitenleri anlayamaya çalışırken ise kuş gözden kayboldu.

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Bu ilginç anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şili soygun kapkaç kuş

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