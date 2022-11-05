Soygunlardan bahseden muhabir tam da o an soyuldu! Hırsız koşarak değil 'uçarak' uzaklaştı

Muhabir Nicolas Krumm, Şili'de artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yapıyordu. Genç adam, tam da o esnada kendisi hırsızlık mağduru oldu. Ancak Krumm bir hamlede bulunana kadar hırsız çoktan 'uçarak' uzaklaşmıştı.

O ESNADA OLANLAR OLDU

Yayın sırasında Krumm'ın omzuna bir kuş kondu. Durumu fark eden genç muhabir, kuşun görüntüde olduğundan emin olmak için kameramana işaret verdi. Tam da o esnada olanlar oldu.

ANINDA KAPIP KAÇTI

Sevimli kuş o sırada muhabirin kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı. Krumm, olup bitenleri anlayamaya çalışırken ise kuş gözden kayboldu.

Bu ilginç anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.





