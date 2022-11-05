Soygunlardan bahseden muhabir tam da o an soyuldu! Hırsız koşarak değil 'uçarak' uzaklaştı

Muhabir Nicolas Krumm, Şili'de artan ev soygunlarıyla ilgili canlı yayın yapıyordu. Genç adam, tam da o esnada kendisi hırsızlık mağduru oldu. Ancak Krumm bir hamlede bulunana kadar hırsız çoktan 'uçarak' uzaklaşmıştı.
Yayın sırasında Krumm'ın omzuna bir kuş kondu. Durumu fark eden genç muhabir, kuşun görüntüde olduğundan emin olmak için kameramana işaret verdi. Tam da o esnada olanlar oldu.
Sevimli kuş o sırada muhabirin kablosuz kulaklığını kapıp kaçtı. Krumm, olup bitenleri anlayamaya çalışırken ise kuş gözden kayboldu.
Bu ilginç anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.