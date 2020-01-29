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Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali hamile! Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali hamile olduğunu duyurdu. Bircen Bali avukat Ömer Gezen ile geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali hamile! Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen kimdir?

Söylemezsem Olmaz programının ünlü yorumcusu Bircan Bali, geçtiğimiz Eylül ayında avukat Ömer Gezen ile evlenmişti. Bircan Bali ve Ömer Gezen çifti bebek bekliyor!

Bircan Bali hamile olduğunu sosyal medya hesabından şu mesajla duyurdu:

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"Hamileyim, evet. Uzun süredir herkesin sorduğu, yüzümden, gözümden, elimi, ayağımı nereye koyacağımı bilemediğimden de anladığınız gibi... Daha çok küçük olan bir mucizeyle beraberim artık... Mesafe uzun, zaman çok... Daha çok yeni ama sizin dualarınıza olan inancımdan paylaşıyorum. Allah'ın izniyle bir bebeğimiz olacak. Hissi bile içime düştüğü andan itibaren bana bambaşka bir duygu yaratan en önemli şeyim... Bizi seçtiğin için sana şimdiden minnettarım..."

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Bircan Bali'nin hamilelik paylaşımına ünlü isimler tebrik mesajı yağdırdı.

ÖMER GEZEN KİMDİR?

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile nikah masasına oturmuştu. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı. Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı.

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BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaya başladı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunuculuğunu yapan Bircan Bali, Avukat Ömer Gezen ile Eylül ayında nikah masasına oturdu.

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Bircan Bali hamile, Ömer Gezen,

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