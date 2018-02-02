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Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı: Yavuz, babası için kendini feda ediyor!

DİZİ HABERLERİ | 02.02.2018 08:38 | Son Güncelleme

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Yavuz ile Agah'ın gizli buluşmaları, ikiliyi tehlikeli bir noktaya getirmişti. Agah takip ediliyordu. Ve oradan çıkmaları için yapmaları gereken tek birşey vardı. Babasının kimliğinin ortaya çıkmaması için Yavuz kendini feda etti. Söz yeni bölüm fragmanında baba-oğul arasındaki duygusal konuşma izleyenleri hüzünlendirdi. İşte Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı...

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı: Yavuz, babası için kendini feda ediyor!

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan ve özel harekat timinin başından geçen olayları konu alan Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un gizli olarak buluşmaları, onları tehlikeli bir hale soktu. Heyecanla izlenen sahnelerde Agah ile Yavuz'un çevresi sarılmıştı. Çolak, Agah'tan şüphelendiği için onu takip ediyordu. Olduğu yere gönderdiği adamları ile onları kıskıvrak yakalamak istiyordu. Yavuz ise buradan çıkmanın tek bir yolu olduğunu biliyordu ve kendini feda etti. Çünkü babası Agah'ın kimliğinin gizli kalması gerekiyordu. Babasının itirazlarına rağmen başka çıkar yol olmadığı için Yavuz, Agah tarafından yakalanmış olarak gösterildi. İşte Söz 32. yeni bölüm fragmanı ve Yavuz'un işkence gördüğü yeni bölüm ilk sahnesi...

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanında heyecan dorukta idi. Geçen bölümde Agah ile Yavuz, gizli görüşmeleri sırasında Çolak'ın adamları tarafından baskına uğramıştı. İkili, üzerlerine gelen adamları, teker teker ekarte ediyorlardı. Fakat üzerlerine adeta bir ordunun geldiğini gören Yavuz, babasının gizli kimliğinin kendi canından önemli olduğunu söylerek kendini feda etmeye karar verdi. Fakat bu karar, baba-oğul arasında duygusal sahnelere neden oldu. Agah istemeye istemeye, Yavuz'u esir almış gibi göstererek Çolak'a götürmek zorunda kaldı.

Söz yeni bölümde Çolak, canlı yayın darbesinden sonra büyükelçinin desteğini kaybetti. Bu yüzden epey sinirli olan Çolak, her yeri kırıp döküyor. Çolak'ın yanında olan Fatma, onun bu sinirli halinde payını alınca çareyi Hafız'ı aramak ve ondan yardım istemekte buluyor. İşte Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı...

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haberini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.

Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.

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