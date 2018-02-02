Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı: Yavuz, babası için kendini feda ediyor!

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanı izleyici ile paylaşıldı. Star TV'de pazartesi akşamları yayınlanan ve özel harekat timinin başından geçen olayları konu alan Söz son bölümde Agah ile Yavuz'un gizli olarak buluşmaları, onları tehlikeli bir hale soktu. Heyecanla izlenen sahnelerde Agah ile Yavuz'un çevresi sarılmıştı. Çolak, Agah'tan şüphelendiği için onu takip ediyordu. Olduğu yere gönderdiği adamları ile onları kıskıvrak yakalamak istiyordu. Yavuz ise buradan çıkmanın tek bir yolu olduğunu biliyordu ve kendini feda etti. Çünkü babası Agah'ın kimliğinin gizli kalması gerekiyordu. Babasının itirazlarına rağmen başka çıkar yol olmadığı için Yavuz, Agah tarafından yakalanmış olarak gösterildi. İşte Söz 32. yeni bölüm fragmanı ve Yavuz'un işkence gördüğü yeni bölüm ilk sahnesi...

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Söz 32. yeni bölüm 2. fragmanında heyecan dorukta idi. Geçen bölümde Agah ile Yavuz, gizli görüşmeleri sırasında Çolak'ın adamları tarafından baskına uğramıştı. İkili, üzerlerine gelen adamları, teker teker ekarte ediyorlardı. Fakat üzerlerine adeta bir ordunun geldiğini gören Yavuz, babasının gizli kimliğinin kendi canından önemli olduğunu söylerek kendini feda etmeye karar verdi. Fakat bu karar, baba-oğul arasında duygusal sahnelere neden oldu. Agah istemeye istemeye, Yavuz'u esir almış gibi göstererek Çolak'a götürmek zorunda kaldı.