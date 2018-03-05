Söz 36. yeni bölüm izle: Yavuz, Bahar'a gerçeği söyleyecek mi? (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 36. yeni bölümde neler olacak? Pazartesi akşamları yayın saati heyecanla beklenen dizi Söz yeni bölümde Çolak, Tim tarafından ele geçiriliyor ve adalete teslim ediliyor. Derman'ın kurduğu tuzaktan kurtulmayı başaran Tim, yeni görevini de başarılı ile tamamlıyorlar. Tim'in karşısında şimdi daha tehlikeli bir düşman var: Derman! Söz yeni bölümde Bahar, Yavuz'un bildiği, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Eylem ile Fethi birlikte bir operasyona katılıyor. İkili kimin, neyin peşinde? İşte Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme linki...

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derman’ın kurduğu tuzaktan kurtulan Tim’i yeni bir görev bekliyordur. Yolun sonuna geldiğini anlayan Çolak gösterişli bir veda için çalışmaya başlar. Büyükelçi, Agah ve Yavuz’u öldürmek için kanlı bir plan yapar. Ancak Tim bu planı bozmaya yemin eder. Çolak için artık yolun sonu yaklaşmaktadır.





Tim, Çolak’ı ele geçirmenin gururunu yaşarken, Derman yeni ve daha büyük bir tehlike olarak sahne alır. Babasının gerçek kimliğini ve ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrenen Bahar için Yavuz’la olan ilişkisi bambaşka bir hal alacaktır. Söz yeni bölümü bu akşam yayın saatinde aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.