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Söz 36. yeni bölüm izle: Yavuz, Bahar'a gerçeği söyleyecek mi? (Söz son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 05.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Söz 36. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz yeni bölümde neler olacak? Geçen Söz son bölümde Derman tarafından bir köşeye sıkıştırılan Tim, tuzaktan kurtulduktan sonra yeni bir göreve atanıyorlar. Bahar, Yavuz'dan babasını kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyor. Ve Söz yeni bölümde Çolak Tim tarafından ele geçiriliyor. İşte Söz 36. yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme bağlantısı...

Söz 36. yeni bölüm izle: Yavuz, Bahar'a gerçeği söyleyecek mi? (Söz son bölümde neler oldu?)

Söz 36. yeni bölümde neler olacak? Pazartesi akşamları yayın saati heyecanla beklenen dizi Söz yeni bölümde Çolak, Tim tarafından ele geçiriliyor ve adalete teslim ediliyor. Derman'ın kurduğu tuzaktan kurtulmayı başaran Tim, yeni görevini de başarılı ile tamamlıyorlar. Tim'in karşısında şimdi daha tehlikeli bir düşman var: Derman! Söz yeni bölümde Bahar, Yavuz'un bildiği, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Eylem ile Fethi birlikte bir operasyona katılıyor. İkili kimin, neyin peşinde? İşte Söz yeni bölüm fragmanları, bölüm özeti ve online izleme linki...

SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derman’ın kurduğu tuzaktan kurtulan Tim’i yeni bir görev bekliyordur. Yolun sonuna geldiğini anlayan Çolak gösterişli bir veda için çalışmaya başlar. Büyükelçi, Agah ve Yavuz’u öldürmek için kanlı bir plan yapar. Ancak Tim bu planı bozmaya yemin eder. Çolak için artık yolun sonu yaklaşmaktadır.



Tim, Çolak’ı ele geçirmenin gururunu yaşarken, Derman yeni ve daha büyük bir tehlike olarak sahne alır. Babasının gerçek kimliğini ve ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrenen Bahar için Yavuz’la olan ilişkisi bambaşka bir hal alacaktır. Söz yeni bölümü bu akşam yayın saatinde aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Söz 36. yeni bölüm izle

Bahar, Yavuz'a ısrarla babasının katilinin kim olduğunu sorar. Yavuz ise bilmek istemezsin der. Ama Bahar ısrarlarına devam eder. Bilmek istiyorum bana herşeyi anlatacaksın sözlerine karşılık Yavuz Bahar'a babasını öldürdüğünü söyleyecek mi?



Verilen uyuşturucunun etkisiyle psikolojisi bozulan Nazlı ise hem kendisinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak üzeredir.



SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız komutasındaki tim ise Çaylak ve Keşanlı’ya ulaşmayı başarır ama çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.

Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.

Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır.

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