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Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Söz son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı ekrana gelen Söz 43. son bölümü izlenme rekoru kırmış, geceyi rakiplerinin önünde tamamlamıştı. Son bölüm sonrasında Söz yeni bölüm fragmanı merak ediliyordu. Söz 44. bölümde Tim, Agah'ı kurtarmak için büyük operasyona giriyor. Söz yeni bölümde seyircileri bol aksiyonlu, heyecanı tavan yapacak bir bölüm bekliyor. Tim, Agah'ı kurtarıp Medusa planını bozabilecek mi? İşte Söz yeni bölüm fragmanı...

Söz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Söz son bölüm izle)

Söz 44. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümü, herkesi merak içinde bırakan bir final ile sona ermişti. Agah'ın Derman'ın eline düştüğü, Yavuz'un babasının olduğunu öğrenmesi, onlarına eline koz olarak geçmişti. Söz yeni bölüm önizleme de ise Agah'ın herşeyi planladığı söyleniyordu. Söz yeni bölüm fragmanında ise Agah, ağır bir işkence altında kalıyor. Bu sırada Tim onu kurtarmak için çoktan yola çıkmıştır. Hayranlarını ekran başına kilitleyecek Söz 44. bölümde aynı zamanda Bahar'ın ve Su'yun gelinlik provaları sevindirirken Yavuz'un karşı karşıya kaldığı maskeli kişiler merak uyandırdı. Söz yeni bölümde neler olacak? İşte Söz 44. yeni bölüm fragmanı...

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SÖZ 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır.

Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar.


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