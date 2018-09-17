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Söz 51. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Star TV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 09:46 | Son Güncelleme

Söz yeni bölümü bu akşam var mı? Star TV'nin çok izlenen dizisi Söz yeni sezon için hayranları heyecan içinde. Geçen haftalarda yayınlanan yeni sezon fragmanları ile Söz hayranları yeni bölüme kavuşacakları günü beklemeye başladılar. Kadrosuna katılan yeni oyuncular ile kadrosunu güçlendiren Söz 51. bölümü, 17 Eylül Star TV yayın akışında yer alıyor mu? Söz yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Söz yeni bölüm bu akşam var mı?

Söz 51. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 17 Eylül Pazartesi Star TV yayın akışı

Söz 51. yeni bölüm bu akşam olacak mı? Söz dizisi hayranları bu akşam yeni sezon başlıyor mu merak ediyorlar. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral'ın oynadığı diziye yeni sezonda Deniz Baysal, Sarp Akkaya ve Ece Ceşmioğlu da katılacak. Söz yeni bölüm fragmanları ile hayranlarını heyecanlandıran dizi yeni bölümü ile bu akşam yeni sezona merhaba diyecek. Söz 51. yeni bölüm fragmanları ile yeni bölüm özeti ve kadroya yeni katılanlar bilgisi haberimizde. İşte 17 Eylül Pazartesi Star TV yayın akışı ...

STAR TV YAKIN AKIŞI 17 EYLÜL PAZARTESİ

07:00 Nefes Nefese Yerli Dizi - Tekrar
09:00 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Tekrar
10:30 Fazilet Hanım ve Kızları Yerli Dizi - Tekrar
13:00 Eyvah Düşüyorum Yarışma - Tekrar
15:00 En Güzel Bölüm Magazin - Yeni Bölüm
15:30 Adını Sen Koy Yerli Dizi - Yeni Bölüm
17:00 Beni Affet Yerli Dizi - Yeni Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Söz Yerli Dizi - Yeni Bölüm
00:15 Erkenci Kuş Yerli Dizi - Tekrar
03:00 İki Aile Yerli Dizi - Tekrar
04:50 Güzel Köylü Yerli Dizi - Tekrar

SÖZ 51. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz’un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim’den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kabusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul’da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan’ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul’da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir.

Yavuz, Dragan’ın isteğini öğrendiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyecektir. Operasyonda yetkili isimlerden olan Savcı Derya buna karşı çıksa da Yavuz’un kaybedeceği tek şey, artık onun için değersiz olan canıdır.

Tim, Yavuz’un yaşadığını bilmeden ona destek olmak için var gücüyle çabalarken özledikleri ve ölümüne her gün üzüldükleri komutanlarıyla yolları kesişmek üzeredir.

Ama Yavuz’u teslim almak Dragan’ın büyük planının sadece bir parçasıdır. Ülke güvenliğini tehdit eden bir plan için düğmeye basan Dragan’ın düzenlediği bu saldırılar, birçok vatandaşımız gibi, Savcı Derya ile Yavuz’a da derinden sarsılacakları acılar yaşatacaktır.

SÖZ 51. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya, Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu'nun katılımı ile Söz 51. yeni bölüm yayın tarihinin 17 Eylül Pazartesi günü olduğu açıklandı.

SÖZ DİZİSİNE KATILANLAR KİMLER?

SARP AKKAYA

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’ün yeni bölümlerinde Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya, çok önemli ve sıra dışı bir karakter olan Dragan Ratkoviç'e hayat verecek. Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan, ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.

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**DENİZ BAYSAL

Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal, Söz dizisinde başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.

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ECE ÇEŞMİOĞLU

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan ‘SÖZ’de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘SÖZ’ dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Ece Çeşmioğlu

Sarp Akkaya kimdir? Söz yeni sezonda Kasap Dragan'ı Sarp Akkaya canlandıracak!Sarp Akkaya kimdir? Söz yeni sezonda Kasap Dragan'ı Sarp Akkaya canlandıracak!
Deniz Baysal kimdir? Söz yeni sezonda Savcı Derya'yı Deniz Baysal canlandıracak!Deniz Baysal kimdir? Söz yeni sezonda Savcı Derya'yı Deniz Baysal canlandıracak!
Ece Çeşmioğlu kimdir? Söz yeni sezonda Melisa'yı Ece Çeşmioğlu canlandıracak!Ece Çeşmioğlu kimdir? Söz yeni sezonda Melisa'yı Ece Çeşmioğlu canlandıracak!
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