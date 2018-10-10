Söz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yavuz bombayı durdurabilecek mi? (Söz son bölüm izle)

Söz 55. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz dizisi, yeni sezonda tempoyu daha da artırdı. Değişen oyuncular ile Söz yeni bölümleri daha çok ilgi görmeye başladı. Söz son bölümde Erdem Albay'ın geri kalması sonrasında durumu merak ediliyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Erdem Albay'ın çatışma sahneleri izleyenleri hayran bıraktı. Aksiyon sahneleri ile dolu yeni bölüm fragmanında Yavuz'un zaman ayarlı bombayı durdurmaya çalışması nefesleri keserken Dragan için çok önemli olan kişi kim halen merak ediliyor. İşte Söz 55. yeni bölüm fragmanı...
Söz dizisi 55. bölüm fragmanında, Dragan'ın herkesten sakladığı ve yaşaması için gizli bir sağlık birimi oluşturduğu kişi kim? Dragan kalp nakli yapılan gizemli kişi için uymaması halinde tekrar nakil yapılmasını istiyor. 'O yaşadığı için siz hayattasınız' diyen Dragan'ın yaşamasını istediği kişinin kim olduğu Söz'ün yeni bölümünde ortaya çıkacak.
Yavuz’un elinden kurtulan Dragan, İvan’ın yarattığı programla güvenlik sistemlerine sızmayı başarmış ve Milli Güvenlik Protokolü hakkında çok önemli bilgilere ulaşmıştır. Artık hedefine çok yakın bir mesafededir.
Dragan’a destek olmak için Türkiye’ye gelen Nisan, Yavuz’un hedefindedir. Dragan’ın planladığı saldırıyı önlemek için Nisan’la yüz yüze gelen Yavuz, istediğini alabilmek için Nisan’ın en büyük zaafını kullanır; ölüm korkusu.
“Milli Güvenlik Protokolü elimizde…”#Söz #İlkHedef @timsandb @startv pic.twitter.com/f73obAngqx— SÖZ (@sozdizi) 8 Ekim 2018
Dragan’ın son adımı atmak için hazırladığı planın karşısında artık tek bir engel vardır; Yavuz Karasu.
Derya kendisine yapılan saldırının izlerini sürerken Yavuz’un otelde yaptığı operasyonun görüntülerine ulaşır. Yavuz’un time katılmama sebebini öğrenmeye iyice yaklaşmıştır. Bu durum Derya ve Yavuz’u bir kez daha karşı karşıya getirir.
“Bu ülkenin tarihini unutturmak için önce kendi halkınızın hafızasını silmeniz gerek!”#Söz #İlkHedef @timsandb @startv pic.twitter.com/IvzaRC9SAc— SÖZ (@sozdizi) 8 Ekim 2018
Nisan ve beraberindeki terör eylemcilerine destek olmaya kalkan kara listedeki örgüt temsilcileri eylem hazırlıklarına başlamıştır. Türkiye’de kargaşa yaratacak bombalı eylemler düzenlemek isteyen bu isimleri önlemek için harekete geçen Tim, operasyon sırasında büyük bir engelle karşılaşır. Bu engeli aşabilmek için operasyonu komuta eden Albay Erdem kendi hayatını feda etmek zorunda kalacaktır.
Erdem Komutan operasyonu tek başına yürütüyor!#Söz #İlkHedef @timsandb @startv pic.twitter.com/BKZylKzXh5— SÖZ (@sozdizi) 8 Ekim 2018
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