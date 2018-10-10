Söz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yavuz bombayı durdurabilecek mi? (Söz son bölüm izle)

Söz 55. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya , Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Mine Çayıroğlu'nun rol aldığı Söz dizisi, yeni sezonda tempoyu daha da artırdı. Değişen oyuncular ile Söz yeni bölümleri daha çok ilgi görmeye başladı. Söz son bölümde Erdem Albay'ın geri kalması sonrasında durumu merak ediliyordu. Söz yeni bölüm fragmanında Erdem Albay'ın çatışma sahneleri izleyenleri hayran bıraktı. Aksiyon sahneleri ile dolu yeni bölüm fragmanında Yavuz'un zaman ayarlı bombayı durdurmaya çalışması nefesleri keserken Dragan için çok önemli olan kişi kim halen merak ediliyor. İşte Söz 55. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Söz dizisi 55. bölüm fragmanında, Dragan'ın herkesten sakladığı ve yaşaması için gizli bir sağlık birimi oluşturduğu kişi kim? Dragan kalp nakli yapılan gizemli kişi için uymaması halinde tekrar nakil yapılmasını istiyor. 'O yaşadığı için siz hayattasınız' diyen Dragan'ın yaşamasını istediği kişinin kim olduğu Söz'ün yeni bölümünde ortaya çıkacak.