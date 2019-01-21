Söz dizisi 66. yeni bölümde şok sahne! Söz bu akşam var mı?

Söz dizisi 66. yeni bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak. Söz'ün yeni bölümünde Yavuz, Dragan ve Sami’nin peşine düşüyor.
Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı’nın, hem de Tim’in umudunu yitirmesine yol açar.
Dragan ve Sami yeni bir ülke kurmayı hayal ederek kendilerine yardımcı olacak bir dostlarıyla buluşur. Fakat yaptıkları görüşmenin Yavuz tarafından takip edildiğini bilmemektedirler. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami’nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.
Orhan Sami’nin projesine karşı çıkan ilk isim olur. Yavuz’u kullanarak hayatını garanti altına almak ister. Ama Dragan buna izin vermemek için kaçak yollardan ülkeye giriş yapmıştır bile.
Orhan’ın gizli tanık olarak dinlenmesi için Derya bir organizasyon yapar. Bu organizasyon Dragan’ın baskınıyla sonuçlanır. Yavuz, Derya ve Orhan’ı bu cehennemden çıkarmayı başarır fakat destek alamayacakları bir yerde yalnız kalmışlardır. Artık sadece birbirlerine olan sevgilerinden güç alacakları bir durumdadırlar.
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.
Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…
Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.
Sami elinde tuttuğu Kopuk için Yavuz’dan bütün zararını karşılamasını ister. Ama en yakınındakilere zarar gelmemesi için Yavuz’un neler yapabileceğini bilmemektedir. Kopuk’un hayatını tehlikeye atan Sami ve ekibi, hayatlarının dersini alacaktır.
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