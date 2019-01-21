Söz dizisi 66. yeni bölümde şok sahne! Söz bu akşam var mı?

Söz dizisi 66. yeni bölümüyle 21 Ocak Pazartesi akşamı ekranda olacak. Söz'ün yeni bölümünde Yavuz, Dragan ve Sami’nin peşine düşüyor.

Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak’ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak’ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı’nın, hem de Tim’in umudunu yitirmesine yol açar.

Dragan ve Sami yeni bir ülke kurmayı hayal ederek kendilerine yardımcı olacak bir dostlarıyla buluşur. Fakat yaptıkları görüşmenin Yavuz tarafından takip edildiğini bilmemektedirler. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami’nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.

Orhan Sami’nin projesine karşı çıkan ilk isim olur. Yavuz’u kullanarak hayatını garanti altına almak ister. Ama Dragan buna izin vermemek için kaçak yollardan ülkeye giriş yapmıştır bile.

Orhan’ın gizli tanık olarak dinlenmesi için Derya bir organizasyon yapar. Bu organizasyon Dragan’ın baskınıyla sonuçlanır. Yavuz, Derya ve Orhan’ı bu cehennemden çıkarmayı başarır fakat destek alamayacakları bir yerde yalnız kalmışlardır. Artık sadece birbirlerine olan sevgilerinden güç alacakları bir durumdadırlar.