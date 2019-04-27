Söz dizisi ekrana veda ediyor? Söz final bölümü ne zaman?

Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Üç sezondur yayınlanan Söz'ün Mayıs ayı sonunda ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Söz dizisinin 80. yeni bölüm fragmanındaki 'Son 5 bölüm' yazısı dikkat çekti.
Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu, Melis Birkan, Genco Özak ve Atsız Karaduman'ın paylaştığı Söz, 3. sezon sonunda ekrana veda edecek.
Söz dizisinin 84. final bölümü ise 27 Mayıs Pazartesi yayınlanacak.
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