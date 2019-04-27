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Söz dizisi ekrana veda ediyor? Söz final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 27.04.2019 00:34 | Son Güncelleme

Star TV'de 3 sezondur ekranlarda olan sevilen dizi Söz final yapmaya hazırlanıyor. Söz dizisinin final yayın tarihi de belli oldu. Peki Söz ne zaman bitecek? İşte Söz dizisi 80. yeni bölüm fragmanı ve final tarihi

Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Üç sezondur yayınlanan Söz'ün Mayıs ayı sonunda ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Söz dizisinin 80. yeni bölüm fragmanındaki 'Son 5 bölüm' yazısı dikkat çekti.

söz

SÖZ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu, Melis Birkan, Genco Özak ve Atsız Karaduman'ın paylaştığı Söz, 3. sezon sonunda ekrana veda edecek.

Söz dizisinin 84. final bölümü ise 27 Mayıs Pazartesi yayınlanacak.

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