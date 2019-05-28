Söz dizisi nasıl bitti? Finalde neler oldu? Yavuz ile Derya'nın düğündeki müthiş zeybek sahnesi! Söz final bölümü izle!

Yapımcılığını Tims&B Productions'ın üstlendiği, başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat, Ece Çeşmioğlu, Melis Birkan, Genco Özak ve Atsız Karaduman'ın paylaştığı Söz, 27 Mayıs Pazartesi akşamı final yaparak ekrana veda etti.

ÇOLAK SONUNDA ÖLDÜ

Söz'ün finalinde Serhat Kılıç sürprizi yaşandı. Söz'de canlandırdığı ‘Çolak’ karakteri performansıyla izleyenlerden tam not alan Serhat Kılıç, final bölümünde seyirci karşısına çıktı. 42. bölümde Söz'e veda eden Serhat Kılıç’ın hayat verdiği Çolak, büyük finalde Yavuz komutanla yeniden karşı karşıya geldi.

DERYA VE YAVUZ EVLENDİ

Çolak'ın ölmediği ve Dost'un da aslında Çolak olduğu ortaya çıktı. Tim'in karşısına çıkan Çolak kurşun yağdırdı. Ancak Tim'in Çolak'a oynadığı oyun ortaya çıktı. Tim Çolak ve adamlarını öldürdü. Finalde ise Yavuz ve Derya mutlu sona ulaştı. Derya ve Yavuz'un düğünlerinde, kahramanların zeybek oynadığı sahne büyük beğeni kazandı.

SÖZ FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

TİM artık, sözün bittiği yerdedir. Söz dizisinin final bölümünde, büyük bir çatışma hazırlığında olan terör unsurları kahraman askerlerimizle burun burunadır. Bu çatışmanın en az kayıpla atlatılabilmesi için time iki önemli görev verilir.