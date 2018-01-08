Söz dizisi rekor kırdı!

Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ''Söz'' dizisi Youtube’de yer alan, bölüm, fragman ve bölüm videoları toplamda 1 milyar 273 milyon kez izlenerek bir ilki gerçekleştirdi.

Youtube resmi verilerine göre, Türkiye'de ve yurt dışında toplam 1 milyar 273 milyon kez izlenmenin yanı sıra 5 milyar 718 milyon 51 bin 662 dakika toplam izlenme süresine ulaşan ilk yapım oldu.

''Söz'' yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'de Star TV'de!

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