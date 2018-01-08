MAGAZİN

Söz dizisi rekor kırdı!

SÖZ HABERLERİ | 08.01.2018 21:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

Star TV'nin büyük ilgiyle izlenilen asker dizisi ''Söz''den yeni bir rekor daha!

Söz dizisi rekor kırdı!

Yapımcılığını TIMS&B’nin üstlendiği, Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı ''Söz'' dizisi Youtube’de yer alan, bölüm, fragman ve bölüm videoları toplamda 1 milyar 273 milyon kez izlenerek bir ilki gerçekleştirdi.

Youtube resmi verilerine göre, Türkiye'de ve yurt dışında toplam 1 milyar 273 milyon kez izlenmenin yanı sıra 5 milyar 718 milyon 51 bin 662 dakika toplam izlenme süresine ulaşan ilk yapım oldu.

''Söz'' yeni bölümleriyle her pazartesi 20.00'de Star TV'de!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz dizisi youtube

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Gülben Ergen'den olay açıklamalar: Benim ölümümü seyrettiler!

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Tamer Karadağlı eski eşinden çocuk istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz dizisine yeni oyuncu

Söz dizisine yeni oyuncu

Tolga Sarıtaş'tan Söz dizisinde Gesi Bağları türküsü

Tolga Sarıtaş'tan Söz dizisinde Gesi Bağları türküsü

'Söz' dizisine bomba transfer!

'Söz' dizisine bomba transfer!

Söz 25. yeni bölüm fragmanı! Yavuz yıkılıyor!

Söz 25. yeni bölüm fragmanı! Yavuz yıkılıyor!

Hayranları şokta! Final yapıyor...

Hayranları şokta! Final yapıyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.