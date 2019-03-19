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Söz dizisinde ağlatan şehit sahnesi!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 19.03.2019 10:38 | Son Güncelleme

Söz dizisinde başrol oyuncusu olarak oynayan ve fethi karakterini canlandıran Burak Sevinç'in şehit olarak diziden ayrılması izleyicileri gözyaşına boğdu.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Söz'ün dün akşam yayınlanan bölümünde gözyaşları sel oldu.Dizide Fethi karakterini oynayan yakışıklı oyuncu Burak Sevinç'in şehit olarak diziye veda etmesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Diziyi izleyenler sosyal medyada "Boğazım düğümlendi, gözlerim doldu" gibi yorumlar yaptı.

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FETHİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Söz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Eylem ile evlilik kararı alan Fethi, anma töreninde vurularak şehit düşüyor.

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Anma günü için hazırlanan tim, sahnede yan yana gelerek plaketlerini alıyor. Ve ansızın başlayan çatışma sonucunda Fethi vuruluyor. Düşmana gözünü açtırmamaya kararlı olan Fethi aldığı 2 kurşun darbesi ile yere yığılıyor.

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İZLEYİCİLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dizinin en acı sahnesi olan ölüm anını izleyenlerde gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medya kullanıcıları Twitter'da dizinin yayınlandığı Star TV'yi etiketleyerek duygusal paylaşımlar yaptı. Bazı kullanıcılar, "Ciğerimizi söktün", "Hıçkıra hıçkıra ağlamaya gidiyorum" ve "Boğazım düğümlendi" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
söz şehit sahnesi burak sevinç

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