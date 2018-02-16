Söz dizisinde Derman sürprizi!

Yapımını ‘TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi "SÖZ"ün kadrosuna sürpriz bir karakterle yeni bir isim daha dahil oluyor.

Derman kim?

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde adı geçen "Derman" karakterinin kim olduğu ve bu karakteri kimin canlandıracağı şimdiden büyük merak konusu oldu. 34. bölüm özel fragmanında seyircinin henüz yüzünü görmediği 'Derman' adlı tehlikeli karakterin özel olarak yetiştirildiği ve yıllar önce teşkilata sızmaya çalıştığına dair ilk bilgileri Agah, oğlu Yavuz'la paylaşıyor. Derman'ı bulmak için bir araya gelen baba oğul acaba Derman'a ulaşabilecek mi? Derman'ın kim olduğu sorusuna yanıt bulabilecekler mi?

Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘SÖZ’, 19 Şubat Pazartesi günü saat 20:00 da Star TV ekranlarında…