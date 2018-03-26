MAGAZİN

Söz'ün Binbir surat 'Derman'ına özel makyaj ekibi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 13:59 | Son Güncelleme

Söz dizisine Derman karakteriyle dahil olan Timur Acar, her bölüm farklı bir kılığa bürünerek izleyenleri şaşırtıyor. Binbir surat Derman'a özel plastik makyaj uygulanıyor

Söz'ün Binbir surat 'Derman'ına özel makyaj ekibi

Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, "Söz"de Timur Acar canlandırdığı Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli karakter Derman ile izleyenleri her hafta ters köşeye yatırıyor.

Dizide; yüzünü kendi adamlarından bile gizleyen Derman, kötü planlarını devreye sokarken farklı kılıklara giriyor.

,3SRmLHagX0WY1N4_aKzNyg

İzleyiciyle ilk olarak kedisiyle yaşayan yaşlı bir adam kılığıyla buluşan Derman geçtiğimiz bölümde yine farklı bir kimlikle Nazlı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Timur Acar'ı çok konuşulan bu sahnelere özel bir makyaj ekibi yapımı yaklaşık üç saat süren plastik makyajla hazırlıyor.

Söz bu akşam 39. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
söz timur acar

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkasında Demet Akalın var

Arkasında Demet Akalın var

Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

Uber - sarı taksi tartışmasında Demet Akalın tarafını seçti

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt

Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş sorusuna yanıt

Cannes Film Festivali’ne selfie yasağı

Cannes Film Festivali’ne selfie yasağı

40 yaşına Las Vegas'taki striptiz kulübünde girdi

40 yaşına Las Vegas'taki striptiz kulübünde girdi

Melek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorum

Melek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.