Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

‘Masum’, ‘7Yüz’, ‘Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana’da’, ‘Bartu Ben’ ve ‘Bozkır’ gibi projelere imza atan, Türkiye’nin popüler dijital platformu BluTV, yepyeni atılıma imza atıyor.

SANSÜRSÜZ OLARAK YAYINLANACAK

Üç sezondur Star TV’de izleyicilerle buluşan ‘Söz’ ve TV8’in bu sezon başlayan ve beğeni toplayan dizisi ‘Kızım’ın o hafta yayınlanan bölümleri TV yayınının hemen ardından sansürsüz olarak internette yalnızca BluTV’de izlenebilecek.

SADECE BLUTV'DE

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Nihat Altınkaya, Meriç Aral, Sarp Akkaya ve Burak Sevinç gibi yıldız isimlerin paylaştığı ‘Söz’ ve Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Selin Şekerci, Serhat Teoman ile sevilen çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ı buluşturan ‘Kızım’ dizileri televizyon yayınlarından hemen sonra artık internette sadece BluTV’de izlenebilecek.

BluTV içeriklerinden sorumlu Deniz Şaşmaz Oflaz ise bu yenilikle ilgili “Artık BluTV olarak özel yapımlarımız ve yerli/yabancı dizi ve filmlerimizin yanı sıra abonelerimize diledikleri zaman sevdikleri televizyon dizilerini de reklamsız olarak sunmayı hedefliyoruz. Yaşadığımız bu çağda “ulaşılabilirlik” hepimiz için çok önem kazandı. İş temposu, yoğun trafik ve kendimize ayırdığımız zamanın kısalması ile tv izleyicileri bazen bir diziyi yayın gününde kaçırabiliyor ya da o gün izlemek için 4 saatini ayıramıyor. Biz BluTV olarak bu dizileri tv'de takip edemeyen seyircilere ve halihazırdaki abonelerimize diledikleri zaman reklamsız bir dizi izleme keyfi sunuyoruz” şeklinde düşüncelerini belirtti.



