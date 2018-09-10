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Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? Söz 3. sezon 51. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Söz yeni sezon ne zaman başlıyor merak ediliyor. Söz 3. sezon fragmanında Yavuz'un yeni rolü ve çıktığı operasyondan göz alıcı sahneler gösteriliyordu. Başrollerinde Yavuz Karasu, Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya'ın yer aldığı Söz dizisi yeni sezonunda kadroya yeni yüzler eklendi. Hayranlarının merakla beklediği Söz dizisi kadrosuna Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu katıldı. Peki Söz 3. sezon ne zaman başlıyor? Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? Söz 3. sezon 51. bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

Söz 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Star TV'de pazartesi günleri ekrana gelen ve izlenme rekorları kıran dizi Söz sezon finalinde Aybüke Pusat'ın canlandırdığı Bahar ile Timur Acar'ın oynadığı Derman karakteri diziye veda etmişlerdi. Söz 3. yeni sezon fragmanı yayınlandıktan sonra dizi kadrosuna yeni isimler eklendi. Sarp Akkaya, Deniz Baysal ve Ece Çeşmioğlu Söz 3. sezonda yer alacaklar. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? Söz 51. yeni bölüm yayın tarihi nedir? İşte detaylar...

SÖZ 3. YENİ SEZON FRAGMANI

SÖZ YENİ SEZON - SÖZ 51. YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Söz yeni sezon fragmanı ile birlikte hayranları gün saymaya başladı. Yeni sezonda kadroya Deniz Baysal'ın katılımı ile Söz dizisi Eylül ayında Star TV'de başlayacak. Yeni bölüm yayın tarihi net olarak duyurulmadı.

SÖZ DİZİSİNE KATILANLAR KİMLER?

SARP AKKAYA

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam eden Söz’ün yeni bölümlerinde Sarp Akkaya seyirciyle buluşuyor. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘Söz’de, Sarp Akkaya çok önemli ve sıra dışı bir karaktere hayat verecek.

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya’nın hayat vereceği Dragan Ratkoviç, doksanlı yıllarda bir ülkedeki iç savaş sırasında birçok Müslüman’ın katledildiği eylemlerin baş sorumlusudur. Yurt dışında yabancı devletler tarafından eğitilip, yine onlara hizmet etmesi için yetiştirilmiştir. Kadın çocuk yaşlı demeden karşısına çıkan her insanı kesip biçmiş, kurşuna dizdirmiş azılı bir katildir. ‘Kasap’ lakabı da buradan gelmektedir. Dragan ülke güvenliğini tehdit edecek hain bir plan için Türkiye’dedir.

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**DENİZ BAYSAL

Son dönemde bir çok başarılı proje ile izleyiciyle buluşan Deniz Baysal, Söz dizisinde başarılı ve korkusuz genç Cumhuriyet Savcısı Derya karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Baysal’ın hayat vereceği Savcı Derya, üniversiteyi dereceyle bitirdikten sonra, yurtdışındaki masterını yarıda bırakıp savcı olmak için ülkesine dönmüştür. Doğu bölgelerinde görev yapmak için başvurmuş ve terör örgütleriyle girişilen mücadelelerde gösterdiği başarı kariyerinde hızla yükselmesini sağlamıştır. Genç yaşına rağmen, mesleğinin verdiği ağırlıkla, sert, kararlı ama özel hayatında bir o kadar da içtendir. Tecrübesi çok olmasa da suçlu ve masumu bir bakışla ayırt edecek yeteneğe sahiptir. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve terör örgütlerinin yürüttüğü hain planlar onu sadece savcı olarak değil, terör mağduru bir vatandaş olarak da sınayacaktır.

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ECE ÇEŞMİOĞLU

Birbirinden başarılı isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyirciyle buluşacak olan ‘SÖZ’de, Ece Çeşmioğlu sürprizlerle dolu bir karaktere hayat verecek. Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle yeni sezona da damgasını vuracak olan ‘SÖZ’ dizisinde Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Ece Çeşmioğlu

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