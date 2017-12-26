Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz dizisinin 25 Aralık Pazartesi yayınlanan yeni bölümünde final sahnesi nefesleri kesti. Yavuz ve Agah karşı karşıya geldi. Agah Yavuz'a babasının kendisi olduğunu söyleyince Yavuz büyük şok yaşadı. Ancak finalde Agah Yavuz'u bıçakladı.

Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

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