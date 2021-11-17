Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? İşte Spiderman No Way Home fragmanı...

Spider-Man: No Way Home filmi kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen hikayeyi konu alacak. Peki Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

SPİDERMAN NO WAY HOME NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Efsane film serisi Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda olacak.

Kahramanımız, Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alacak ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlayacak.

Milyonlarca hayran tarafından ülkemizde de takip edilen Spiderman No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

SPİDERMAN NO WAY HOME FRAGMANI