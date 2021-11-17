Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? İşte Spiderman No Way Home fragmanı...

Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? İşte Spiderman No Way Home fragmanı...

17.11.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiderman No Way Home yani Örümcek Adam Eve dönüş Yok filminin vizyona giriş tarihi merak ediliyor. Serinin son filmi olan Spiderman No Way Home Türkiye'de de vizyona girecek. İşte hayranlar tarafından ilgiyle takip edilen Spiderman No Way Home vizyon tarihi ve fragmanı...

Spiderman No Way Home ne zaman çıkacak? İşte Spiderman No Way Home fragmanı...

Spider-Man: No Way Home filmi kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen hikayeyi konu alacak. Peki Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman vizyona girecek?

SPİDERMAN NO WAY HOME NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Efsane film serisi Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda olacak.

Kahramanımız, Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alacak ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlayacak.

Milyonlarca hayran tarafından ülkemizde de takip edilen Spiderman No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

SPİDERMAN NO WAY HOME FRAGMANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu ilişkinin sırrını anlattı! ‘Ayrı ama birlikte’ yaşamanın formülünü paylaştıMutlu ilişkinin sırrını anlattı! ‘Ayrı ama birlikte’ yaşamanın formülünü paylaştı
PARTNERKıvanç Tatlıtuğ baba oluyor! Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor!
20 yıl sonra yeniden! Hogwarts’a Dönüş için bir aradalar20 yıl sonra yeniden! Hogwarts’a Dönüş için bir aradalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Bizans’ın Hürrem Sultanı! Seks işçiliğinde imparatoriçeliğe...

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Köpeğine yaptığı hareket olay yarattı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

En iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadı

En iyi kalça seçilmişti! Eski halini görenler tanıyamadı

Çırılçıplak soyunup güzellik rutinini paylaştı

Çırılçıplak soyunup güzellik rutinini paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Öldürdüğü kurbanlarının cinsel organını...

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Mars’tan geldiğini iddia etti! Ölümsüz olduğunu söyledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.