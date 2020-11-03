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Spikerin zor anları! Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu

03.11.2020 11:45 | Son Güncelleme:
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A Haber spikeri Cansın Helvacı, depremden 91 saat sonra Ayda bebeğin enkazdan sağ çıkarıldığı anlarda canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Konuşmakta zorlanan Helvacı, sadece 'Allah'ım çok şükür' diyebildi.

Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Minik Ayla'nın enkazdan sağ çıkarıldığını öğrenen A Haber spikeri Cansın Helvacı, duygusal anlar yaşadı.

Rıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldıRıza Bey Apartmanı'nda 91. saatte mucize! 4 yaşındaki Ayda Gezgin enkazdan sağ olarak çıkarıldı

"ÇOK İNANDIK ÇOK BEKLEDİK VE MUCİZE OLDU"

Deprem sonrası İzmir'e giden ve enkazdan gelen her haberi olay yerinden takip eden Cansın Helvacı, Ayda'nın çıkarıldığı anlarda hıçkırıklara boğularak "Çok şükür bebeğimiz o noktan çıkarılıyor. Çok şükür çok şükür. Enkaz altından çıkarıldı. 91 saat sonra o mucize yaşanıyor. Allah'ım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç kolay değil. Biz çok inandık ve çok bekledik. Herkesin duası kabul oldu" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklamaSon dakika! Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
duygularımıza tercuman oldun, aynı heyecanı,aynı mutluluğu bizlerde tv karşısında hissetikşansı ve bahtı açık olur inşallah, vefat edenlere de allah rahmet eylesin. amaaaa, umarım o cani hırsız mütahitlere hakketikleri ceza verilir ve yaşamları botu bu vicdan azabından kavrulurlar...

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