Spiritüel dünyanın kapılarını aradıkları iddia edilen tarihteki ilk büyük medyum ve hikayeleri

1848 yılında New York’ta Hydesville’de kızlarıyla birlikte yaşayan bir aile vardı. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan bu ailenin annesi Margaret Fox, evin içinden gelen sesler duymaya başladı. Çıkan seslerin tıkırtı olduğuna ve kızları tarafından yapılmadığına emindi. Bu vurma sesi iyice dayanılmaz bir hal alınca komşularını çağırdı. Komşusu Margaret ile alay edince iki küçük kızın aklına bir oyun geldi. Margaret “tık” ya da “rap” sesiyle cevap alabileceği sorular sormaya başladı. Gecenin sonunda hem anne hem de komşu, Maggie ve Kate’in diğer tarafla iletişim kurma yeteneğine sahip medyum olduklarına ikna oldu. Kısa bir süre sonra ablaları Leah Fox Fish’de onlara katıldı. Kız kardeşler tüm dünyayı gezerek gösteriler yapmaya başladı. O kadar büyük paralar kazandılar ki çocukluklarında yaşadıkları yoksulluğu unuttular.

Kız kardeşlerden Maggie turne sırasında tanıştıkları Elisha Kent Kane’ye gönlü kaptırdı ve onunla evlendi. Kane’in maceracı yanı ve bütün ısrarları sonucunda Maggie bu spiritüel dünyadan elini eteğini çekti. 1857 yılında eşi vefat edene kadar oldukça sakin ve sıradan bir hayat sürdü.

Kız kardeşlerden bir diğeri olan Kate ise spiritüalist bir arkadaşıyla evlendi ve onu da kandırmayı başararak gösterilerine devam etti. Gösterilerdeki başarısı dönemin saygın kimyageri William Crookes’in araştırmalarının da konusu oldu. 1874’te The Quarterly Journal of Science‘da Kate’i iyice test ettiğini ve seslerin bir hile değil, gerçek olaylar olduğuna ikna olduğunu yazdı. Tüm bunlar Maggie’in 1888 tarihinde gerçeği itiraf etmesi ile sona erdi.

Maggie, New York World adlı bir gazeteye New York Müzik Akademisi’ndeki bir gösteri öncesinde kendisinin ve kız kardeşinin hilelerini itiraf eden bir mektup yazdı. Mektupta “Çok fazla berbat aldatmacalar gördüm! Hayatımın her sabahı bu düşünceler benim önüme geçiyordu. Uyandığımda üzerine düşünüyordum. Bu yüzden spiritüalizmin en kötü tarifiyle sahtekarlık olduğunu ifade etmeye hazırım” ifadeleri yer alıyordu.