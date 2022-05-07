Spor salonundaki perişanlığı son buldu! Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu

Dövme sanatçısı Dean Gunther'ın sosyal medyada paylaştığı videoda bir arkadaşı spor salonunda daha sıkı bir gövdeye sahip olmak için antrenman yapmakla uğraşırken görülüyor. Yorgun ve isteksiz görünen genç adam sonrasında çözüm için Gunther'ın kapısını çalıyor. Gunther ise, kalıcı bir karın kası dövmesiyle arkadaşının imdadına yetişiyor.

İKİSİ DE MUTLU

Gunther, daha önce çok kötü sonuçlanan benzer dövme denemeleri gördüğünü söyledi. Çoğu gerçekçi durmayan ve hüsranla sonuçlanan bu denemeler ikili için ufak bir tereddüde sebep oldu ancak Gunther kendisi renk geçişlerinde ustalaştığı için bir şans vermek istediğini söyledi. Sonucun oldukça komik olacağını düşünse de ikisini de mutlu etti.

İKİ GÜN SÜRDÜ

Dövmeyi tamamlamaları iki günlerini aldı. Dövmeyi yaptıran arkadaşı ilk bir saatin ardından pes etse de tamamlamayı başardılar. Genç adam şimdi karın kaslarıyla yaza hazır.

